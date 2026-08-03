Trener FSCB o krizi, "moljcima" i razdoru: Neću podneti ostavku

Istina, FCSB je sezonu u šampionatu Rumunije započeo maksimalno dobro. Dva kola i dve pobede, nad Arđešom i Čikseredom od po 2:0, a i raspored im čini se ide na ruku jer neće imati ozbiljnije iskušenje sve do 6. kola kada se sastaju sa Klužom.

20.30: (1,75) FCSB (3,60) Farul (4,90)

Što se tiče trenera Bačijua, on kaže da mu ne pada na pamet da podnese ostavku.

"Tako nešto je isključeno, nikad to ne bih uradio. Ne odustajem nikada. Ako neko smatra da je tako nešto neophodno, analiziraćemo situaciju. Za sada imamo više pobeda nego poraza", kaže Bačiju.

Pojedini mediji su konstatovali kako deluje da su pojedini igrači već sada digli ruke, kao da ne žele da igraju pod njegovom komandom, što ga je posebno iznerviralo.

"Ne postoje takve stvari. Ne želim da me pitate o 'moljcima' i sličnim stvarima, jer je stvarno odvratno reći tako nešto. Ne postoji takva stvar, to vam garantujem! I povrh svega, analiziramo svaki trening. Insistiram na detaljima, svaki trening se snima dronovima i da se nešto desilo, svakako bismo primetili. Bilo bi signala. Trening nam je veoma važan i svaki se posebno analizira i priprema", poručio je trener ekipe iz Bukurešta.

Jasno je da je tim još u fazi uigravanja, tako da Bačiju odbacuje i teorije o razdoru među igračima.

"Mnogi se venčaju posle samo dva meseca jer je ljubav na vrhuncu, a na kraju sve propadne. Neki se razvedu kasnije. Vidite, ne možete da se upoznate dobro za dva meseca. Ne možemo da raspravljamo o takvim stvarima", kategoričan je Bačiju.

S druge strane, Farul posle dva kola ima tri boda i na 11. je mestu. Izgubili su od Univerzitatee iz Kluža sa 2:1, a dobili Korvinul sa 2:0. Trener Joan Ovidiju Sabau ističe težinu narednog zadatka.

"Pred nama je težak meč, protivnik koji ima kvalitet, vrednost, iskustvo, tim koji svake sezone sebi postavi zadatak da osvoji titulu. Moramo da delujemo bolje kao tim, kao grupa, nego što je to bio slučaj u prve dve utakmice u sezoni. Naša želja je da pobeđujemo, ali i da imamo jasan identitet, stil igre. Pre svega da igramo timski", rekao je Sabau.

Gosti će u Bukureštu biti bez dva važna igrača, Denisa Alibeka i Jonuta Vine. Prošle sezone FCSB je bio bolju u oba meča sa Farulom, u gostima je slavio sa 2:1, a kod kuće sa 3:2.

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RUMUNIJA 1, 3. KOLO

Petak

Arđeš - Čiksereda 1:0 (0:0)

/Moldoveanu 79p/

Ocelul - Dinamo Bukurešt 1:1 (0:1)

/Patrik 66 - Soro 42/

Subota

Voluntari - Arad 1:0 (0:0)

/Šib 47/

Univerzitatea Krajova - Petrolul 4:0 (2:0)

/Ensimba 1, 18, Bajaram 48, Elisor 65/

Nedelja

Korvinul - Sepsi 1:1 (1:1)

/Bratu 32 - Matei 34/

Rapid Bukurešt - Kluž 3:1 (3:0)

/Dobre 28, 33, Morutan 42 - Dražić 51/

Ponedeljak

17.30: (1,90) Univerzitatea Kluž (3,50) Botosani (4,20)

20.30: (1,75) FCSB (3,60) Farul (4,90)

*** kvote su podložne promenama