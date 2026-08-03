Videće i Španci delić "srpskog" modela: Raju zabranjeno da igra na deponiji, putovaće 250 kilometara

Situacija u španskoj prestonici kulminirala je nizom kontroverznih odluka i podeljenom odgovornošću između klupske uprave i regionalnih vlasti. Stadion Valjekas decenijama pati od ozbiljnog nemara, a gosti i evropski rivali u prošlosti su se često zgražavali nad uslovima na objektu koji je opterećen tehničkim nedostacima. Opština je donela dve ključne odluke. Prva, o hitnom zatvaranju objekta zbog rizika po bezbednost, potpuno je tehnički utemeljena i neosporna. Međutim, druga odluka o nasilnom oduzimanju koncesije klubu izazvala je pravu buru u javnosti.

Regionalna vlada je odmah nagovestila planove za privatnu rekonstrukciju vrednu 60.000.000 evra, uz naznaku da buduća koncesija možda uopšte neće biti vraćena Raju. Pravni stručnjaci ovakav potez ocenjuju kao klasičnu zloupotrebu položaja i preusmeravanje javne imovine u privatne ruke pod izgovorom opšteg interesa.

Pošto je Valjekas zatvoren, Rajo je očajnički pokušao da pronađe alternativu unutar Madrida. Stadion Hetafea otpao je zbog radova i evropskih obaveza domaćina, stadion Atletiko Madrida bio je zauzet koncertima i radovima na terenu, dok Real Madrid ima prenatrpan raspored zbog kasnijeg starta sezone. Jedini spas u poslednjem trenutku bio je dogovor o putu u Burgos.

Sa druge strane, ni rukovodstvo Raja nije bez greške. Postupak procene bezbednosti stadiona pokrenut je još u oktobru, što znači da je uprava imala devet meseci da reaguje i pronađe rešenje. Umesto toga, klub je nastavio sa prodajom sezonskih ulaznica po cenama višim za 10 do 15 odsto u odnosu na prethodnu sezonu, iako su znali da se na tom stadionu možda uopšte neće igrati.

Ovaj nesvakidašnji španski scenario zapravo veoma podseća na praksu koja je poslednjih godina postala standard u srpskom fudbalu. Dok španska javnost sa šokom posmatra prinudni egzil Raja u Burgos, srpski klubovi iz elite već duže vreme redovno igraju svoje domaće utakmice daleko od matičnih terena. Na stadionima u unutrašnjosti, kao što su Lagator u Loznici, Kraljevica u Zaječaru ili stadion Jedinstva u Ubu. E, sada će i Španci morati da osete delić "srpskog" scenarija.