Počinje letnji blokbaster: Arsenalova ofanziva na Vinija, Real ne pristaje na ucene

Iz Španije stižu vesti da je Brazilca već kontaktirao Arsenalov trener Mikel Arteta koji mu je objasnio da ga vidi u jednoj od centralnih uloga tima koji pretenduje da osvoji sve. Prošle sezone su Tobdžije pokorile Englesku i bile nadomak titule evropskog šampiona, a veruju da bi sa dvojicom brazilskih kapitalaca – Brunom i Vinijem – bili legitimni favoriti za osvajanje svih najvećih trofeja. Vinisijusu se sviđa ono što je čuo od Artete i prepustio je sve svojoj agenciji.

U Realu su spremni za Arsenalov napad. I neće popustiti pred ucenama Brazilca i njegovih agenata. Vinisijus je ušao u poslednju godinu ugovora što znači da je ovo poslednja prilika da ga prodaju i zarade ako već neće da produži saradnju. A ne vidi se da je takav dogovor i blizu…

Brazilac trenutno u Madridu zarađuje između 15.000.000 i 18.000.000 evra neto po sezoni, u zavisnosti od bonusa. Za produžetak saradnje traži povišicu na 20.000.000 evra neto godišnje plate, što je Real spreman da mu ponudi. Ali, igrač traži i još više. Vinisijus želi unosan bonus za potpis novog ugovora ili da mu Real na godišnju platu doda bonuse u visini od 10.000.000 evra. Takođe, želi i da mu se zarada od marketinških prava podigne sa 50 odsto na 75 odsto, na šta je Real posebno osetljiv.

To je za sada dozvoljeno samo Kilijanu Embapeu kojem ide 80 odsto marketinških prava na lik i delo. Pre njega Real nikada nije dozvoljavao igračima da ti procenti idu preko 50 odsto i takva stavka je trenutno i u Vinijevom aktuelnom ugovoru.

Poenta svega je da Brazilac želi da se približi Francuzu po zaradi. Embape zvanično ima platu u rangu od 15.000.000 evra, ali na nju treba dodati i ogroman bonus za potpis (125.000.000) koji je dobio kada je kao slobodan igrač došao iz Reala. Sa tim bonusom, godišnje zarađuje oko 40.000.000 evra neto i ima 80 odsto od marketinških prava. Vinisijus ne želi da zarađuje duplo manje od njega i zato njegovi menadžeri insistiraju na bogatijoj ponudi.

Kako trenutno stvari stoje, Real neće na to pristati jer bi izazvao i lančanu reakciju u svlačionici u kojoj su još Belingem i ostale zvezde.

Zato je Vinisijus otvoren za prelazak u Arsenal koji je spreman da mu izađe u susret sa finansijskim zahtevima. U Londonu bi i formalno bio prva zvezda tima, bez Embapeove senke koja ga prati u Madridu. Finansijski i sportski, ima bolju ličnu perspektivu u Arsenalu…

Međutim, ostaje pitanje visine obeštećenja. Real čeka Arsenalovu delegaciju predvođenu direktorom Andreom Bertom da izađu sa konkretnom ponudom. I tražiće 150.000.000 evra za obeštećenje, što je sulud novac za igrača u poslednjoj godini ugovora. Ipak, to je samo početna pregovaračka pozicija kako bi se podigao ulog i zauzeo tvrđi stav u razgovorima. Svesni su i u Realu da su na sličan način pre koju godinu dobili Edena Azara iz Čelsija za oko 100.000.000 evra jer je Belgijanac bio u poslednjoj godini ugovora i želeo je kod njih.

Čak i 100.000.000 evra u ovoj situaciji deluje kao ogroman novac za igrača koji bi sledećeg leta bio slobodan, ali za Arsenal je ovo i neka vrsta poruke svima u fudbalskoj Evropi da za njih nema granica i da mogu da dobiju sve što požele.

Igrač je dao zeleno svetlo, agencija koja ga zastupa je takođe u pripravnosti i čeka se samo direktan sastanak klubova. Do njega će doći kada se u oba kluba privedu kraju poslovi oko Bruna Gimaraesa i Jana Diomandea.