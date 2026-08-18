Uvek je lepo videti Adema Ljajića u Novom Pazaru (VIDEO)

Ovacije na početku, ovacije na kraju. Sjajno fudbalsko veče registrovano je u ponedeljak u Novom Pazaru. Sjajno, jer je tamošnji superligaš na zatvaranju petog kola savladao Vojvodinu (2:0), blagodareći letošnjim novajlijama, a da bi meč mogao da dobije pozitivnu notu pobrinuo se – Adem Ljajić.

Bivši kapiten Plavih bio je u loži Gradskog stadiona, dočekan onako kako dolikuje najboljem fudbaleru kog je ovaj grad imao. Ovacijama. Još pre nego što je meč počeo, dok su igrači dva tima bili u tunelu, temperatura na tribinama je porasla kada je spiker objavio da je Adem na licu mesta, da prisustvom podrži tim Strahinje Pandurovića.