Uvek je lepo videti Adema Ljajića u Novom Pazaru (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | uto. 18.08.26. | 12:43
Ovacije bivšem kapitenu pre i tokom susreta sa Vojvodinom možda nagoveštavaju ponovni sastanak
Ovacije na početku, ovacije na kraju. Sjajno fudbalsko veče registrovano je u ponedeljak u Novom Pazaru. Sjajno, jer je tamošnji superligaš na zatvaranju petog kola savladao Vojvodinu (2:0), blagodareći letošnjim novajlijama, a da bi meč mogao da dobije pozitivnu notu pobrinuo se – Adem Ljajić.
Bivši kapiten Plavih bio je u loži Gradskog stadiona, dočekan onako kako dolikuje najboljem fudbaleru kog je ovaj grad imao. Ovacijama. Još pre nego što je meč počeo, dok su igrači dva tima bili u tunelu, temperatura na tribinama je porasla kada je spiker objavio da je Adem na licu mesta, da prisustvom podrži tim Strahinje Pandurovića.
Izabrane vesti
Naravno da nije zbog Ljajića domaćin slavio, međutim, kada je takav as u loži, onda protagonisti na terenu dobiju dodatni impuls, razlete se kao što su radili svi, od golmana Bogdana Matijaševića do špica Fejsala Mulića, čime su pečatirali drugu pobedu u prvenstvu.
Oko 5.000 navijača obradovalo se što opet vidi Adema Ljajića na stadionu. Znamo, dolazio je i ranije, svaki put kada je u prilici, što je prirodno, logično i normalno. Pre samo nekoliko sedmica bio je na istom mestu, ali... Tada je bio pod ugovorom sa Sarajevom. Sada više nije i zato ovacije publike pre i tokom utakmice, pominjanje imena i prezimena, jasno sugerišu šta bi Pazarci voleli.
O tome još niko ni iz kluba ni oko kluba ne govori javno. Svi poštuju Ademovu želju. Kažu da temu „povratak“ nisu otvarali. Bar ne zasad. Verovatno i sam Ljajić osluškuje ponude iz inostranstva. Ako ga neka zadovolji, onda će preko granice. U suprotnom, postoji samo jedno mesto koje se zove dom.