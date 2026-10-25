UŽIVO: Barselona - Real Madrid 0:0 (VIDEO)

ned. 25.10.26. | 20:57

Iz minuta u minut pratite sa nama sva dešavanja sa Nou Kampa...

BARSELONA - REAL MADRID 0:0
* KLAĐENJE UŽIVO *

Stadion: Nou Kamp
Sudija: Huan Martinez Munuera.

Barselona (4-2-3-1): Đoan Garsija - Ćavi Espart, Đerar Martin, Kubarsi, Kanselo - Pedri, Rodri - Jamal, Fermin, Gordon - Rafinja.

Real Madrid (4-2-3-1): Lunin - Valverde, Konate, Hojsen, Kukurelja - Čuameni, B. Silva - Guler, Belingem, Diomande - Embape.

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