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UŽIVO: Crvena zvezda – Inter Eskaldes 0:1, šok na Marakani!
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čet. 05.11.26. | 17:33
Pratite sa nama tok meča u Ligi konferencije
CRVENA ZVEZDA – INTER ESKALDES 0:1
/Areljano 62/
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Henrik Nalbandijan (Jermenija)
Crveni karton: Katai (Crvena zvezda) u 35. minutu, a Berlanga (Inter) u 51.
CRVENA ZVEZDA (3-4-2-1): Mateus – Gaštarov, Veljković, Nakajama – Loizu (od 46. Dijeng), Handel (od 46. Bukari), Krunić, Kim (od 46. Lukasen) – Elšnik, Kostov - Katai.
INTER ESKALDES (4-3-3): Diaz – Poketino, Sančez, Ernandez, Tores – Lopez, Alonso, Molina – Berlanga, Čuaib, Sidibe (od 60. Areljano).
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Albert RijeraLiga konferencijeFK Crvena zvezdaInter Eskaldes
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