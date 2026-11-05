UŽIVO: Crvena zvezda – Inter Eskaldes 0:1, šok na Marakani!

CRVENA ZVEZDA – INTER ESKALDES 0:1

/Areljano 62/

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Henrik Nalbandijan (Jermenija)

Crveni karton: Katai (Crvena zvezda) u 35. minutu, a Berlanga (Inter) u 51.

CRVENA ZVEZDA (3-4-2-1): Mateus – Gaštarov, Veljković, Nakajama – Loizu (od 46. Dijeng), Handel (od 46. Bukari), Krunić, Kim (od 46. Lukasen) – Elšnik, Kostov - Katai.

INTER ESKALDES (4-3-3): Diaz – Poketino, Sančez, Ernandez, Tores – Lopez, Alonso, Molina – Berlanga, Čuaib, Sidibe (od 60. Areljano).

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