Podvig Pariza u Istanbulu: Hifijeva rapsodija, Efesu džaba Pejnovih 33 poena
Vreme čitanja: 4min | čet. 05.11.26. | 20:40
Neugodni francuski predstavnik u drami naneo šesti poraz ekipi Pabla Lasa
Pokazao je Pariz već u Beogradu protiv Crvene zvezde da će i ove sezone biti neugodan protivnik. Pokazao je to i pobedama nad Žalgirisom i Dubaijem, a sada je stradao i Efes, i to usred Istanbula - 95:90.
Bila je ovo veoma dramatična utakmica, ali prvo što treba reći jeste da je Pariz zaslužio da slavi. Iako je zaista završnica bila napeta, nekako su Parižani izgledali bolje. Odnosno, oni igraju svoj stil košarke i od njega ne odstupaju. Efes je taj koji se nije snašao i morao je da se pomiri sa porazom.
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Nakon što je Pariz na poluvreme otišao sa +6, Pablu Lasu je bilo jasno da nekako mora da probudi svoje igrače i objasni im da se Pariz (barem večeras) neće sam pobediti. I Efes je tako odigrao treću četvrtinu i vratio prednost na svoju stranu trojkom Kolina Malkolma.
Međutim, bilo je jasno da nas čeka drama. Odolevao je Efes i držao na 4-6 razlike, ali je onda Pariz izjednačio na 74:74 poenima Pereire Moaozinje i Džereda Rodena. Od tog momenta možemo da kažemo da je utakmica tek počela i u poslednjih pet minuta Pariz je bio dosta bolji. Iako francuski tim često igra bez kontrole, sada je delovao organizovanije od rivala i poveo sa 89:83.
Kameron Pejn je probao da povuče Efes, na 25 sekundi do kraja je dao trojku 91:90 u korist Pariza, onda je Nadir Hifi dao dva penala, da bi onda novi pokušaj Pejna za tri izblokirao Roden, a onda je i Dario Šarić promašio trojku za produžetak.
Pariz je do velike pobede predvodio Hifi sa 28 poena i devet asistencija, 14 poena dao je Roden, 13 Ti Džej Voren, dok je na 12 ostao Tajson Etijen.
Efes je slobodno možemo da kažemo prokockao masterklas Pejna koji je imao 33 poena (7/13 za tri) i sedam asistencija, Malkolm je dao 20 poena, a Bruno Fernando je doprineo sa dabl-dabl učinkom od 14 poena i 10 skokova.
EVROLIGA - 10. KOLO
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Sreda
Real Madrid - Panatinaikos 112:115
/Feliz 27 - Nan 33/
Četvrtak
Efes - Pariz 90:95
/Pejn 33 - Hifi 28/
Fenerbahče - Baskonia u toku
Hapoel Tel Aviv - Barselona u toku
Asvel - Bajern u toku
Olimpija Milano - Valensija u toku
Petak
18.00: (2,25) Bešiktaš (15,0) Žalgiris (1,80)
20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)
20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)
20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)
***Kvote su podložne promenama