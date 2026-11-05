Podvig Pariza u Istanbulu: Hifijeva rapsodija, Efesu džaba Pejnovih 33 poena

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Nakon što je Pariz na poluvreme otišao sa +6, Pablu Lasu je bilo jasno da nekako mora da probudi svoje igrače i objasni im da se Pariz (barem večeras) neće sam pobediti. I Efes je tako odigrao treću četvrtinu i vratio prednost na svoju stranu trojkom Kolina Malkolma.

Međutim, bilo je jasno da nas čeka drama. Odolevao je Efes i držao na 4-6 razlike, ali je onda Pariz izjednačio na 74:74 poenima Pereire Moaozinje i Džereda Rodena. Od tog momenta možemo da kažemo da je utakmica tek počela i u poslednjih pet minuta Pariz je bio dosta bolji. Iako francuski tim često igra bez kontrole, sada je delovao organizovanije od rivala i poveo sa 89:83.

Kameron Pejn je probao da povuče Efes, na 25 sekundi do kraja je dao trojku 91:90 u korist Pariza, onda je Nadir Hifi dao dva penala, da bi onda novi pokušaj Pejna za tri izblokirao Roden, a onda je i Dario Šarić promašio trojku za produžetak.