Nakajama i Lučić sprečili istorijsku bruku na Marakani

Doprinelo je neizvesnosti i nervozi isključenje Aleksandra Kataija u 35. minutu, kada je naseo na provokaciju Meksikanca Envera Ernandeza . Bio je to bizaran momenat, pošto je Katai iznenada ostao sam i iskoristio šansu da zatrese mrežu, u prvi mah sudija Nalbandjan iz Jermenije je pokazao na centar, ali je onda na asistenciju kolega iz VAR sobe pogledao snimak i umesto gola dosudio isključenje Zvezdinog napadača.

Pred tek osam-devet hiljada gledalaca Crvena zvezda je jurila gol zaostatka i anulirala ga tek u finišu meča. Prvo je Vladimir Lučić doneo izjendačenje odmah po ulasku sa klupe umesto povređenog Dijenga , a oduševljenje na tribinama stiglo je bombom Nakajame u drugom minut nadoknade.

Posle deprimirajućih kvalifikacija za Ligu šampiona i Ligu Evrope, posle dvaput ispuštene prednosti u Ligi konferencije, očekivalo se da crveno-beli konačno navijačima prirede utakmicu na međunarodnoj sceni bez stresa. Šampion Andore, Inter Eskaldes, ubedljivo je naslabiji protivnik s kojim su se crveno-beli susreli u ovo doba godine. Makar u novijoj istoriji, a verovatno i ikada. Ipak, umesto rutinske pobede, ekipa Alberta Rijere ponovo se igrala sa nervima pristalica, kojih je, kako vreme prolazi, sve manje na stadionu "Rajko Mitić".

Dopustio je Katai da ga Ernandez iznervira gurkanjem u borbi za poziciju, odgovorio mu je na isti način, a Meksikanac to iskoristio da teatralno padne. Od tog trenutka kreće mučenje crveno-belih koji su imali inicijativu, stvarali šanse, ali ipak ne one iz kategorije stopostotnih.

Situacija po domaćine popravila se početkom drugog poluvremena, kada je povremeno zbunjeni sudija iz Jermenije pokatao put u svlačionicu Interovom Berlangi zbog drugog žutog kartona, dobijenog za prigovor. Vratila je Crvena zvezda dominaciju, kidisala na gol gostiju, ali je dugo nedostajalo konkretnih poteza u završnici napada. Sve do sjajnih šuteva Lučića i Nakajame.

Ponovo je uspeo i Albert Rijera da iznenadi izborom startne postave. Mladi Kim je drugi put dobio ulogu startera, za razliku od kup gostovanja na Ubu, sada je igrao na levom krilu. Očekivani Vladimir Lučić, Mirko Ivanić i Osman Bukari bili su na klupi, pošto je po desnoj strani od prvog minuta napadao Loizos Loizu.

Imao je 18-godišnji Kinez već u 20. sekundi dobar pokušaj dodavanja ka Kataiju, potom lepo probao iz prve da pronađe i Loizua, ali su defanzivci Intera opet bili sigurni. U 26. minutu i sam je udarcem iskosa zagrejao rukavice Havija Dijaza. Da je reč o nekoj utakmici manje važnosti, mogao bi njegov nastup da se okarakteriše kao solidan, ali reč je ipak o evropskoj sceni, gde se računaju samo bodovi.

Probali su gosti da visoko postavljenom odbranom iznenade crveno-bele, ali su Rijera i njegovi najbliži saradnici u sturčnom štabu bili spremni na to. Brzim dodavanjima Zvezda se lako oslobađala pritiska i donosila loptu pred kazneni prostor rivala. A onda je nedostalalo kreacije i konkretnih rešenja.

Opet je Španac sa Zvezdine klupe odlučio da igra sa štoperima na kontra nozi, Nakajama je bio desno, Gaštarov levo, dok se Krunić spuštao u centar da pomogne Veljkoviću. Katai je počeo meč kao špic, a posle njegovog isključenja, za drugo poluvreme, tu ulogu dobio je Bamba Dijeng. Sa klupe su ušli i Bukari umesto neubedljivog Loizua i roviti Eriksen.

Živnula je Zvezda sa izmenama, vratila samopouzdanje, ali uprkos brojčanom poravnanju, presekao ju je pogodak Interovog rezerviste Areljana pola sata pre kraja. Verovali su crveno-beli da će posle isključenja Berlange njihov kvalitet doći do izražaja, previše se opustili i zaboravili na protivničkog igrača posle centaršuta sa desne strane.

Umalo da ih kazna stigne i posle izjednačenja, kada je Bukari morao da upali torpedo u svojim nogama kako bi sprečio novi šok na Marakani.

Na kraju, sreća je pogledala domaćine, zaslužili su je, ali za prolaz u narednu fazu Lige konferencije biće im potrebno mnogo više. Albert Rijera je i sa ovom utakmicom ozbiljno poljuljao poverenje koje dobija u ogromnoj meri.

Deluje da mu je glavno oružje od dolaska u Beograd šut sa distance, da nije bilo stative bilo bi večeras i pogodaka Gaštarova i Bukarija, ali ni ubedljivija pobeda ne bi mogla da zamaskira probleme koje Crvena zvezda ima u fazi napada. Rival poput Inter Eskaldesa morao je da bude "rešen" mnogo pre drugog minuta nadoknade.