KRAJ: Crvena zvezda – Mačva 5:0

CRVENA ZVEZDA – MAČVA 5:0

/Duarte 8, Krunić 18, Kone ag 33, Kostov 48, 82/

Beograd

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Milan Stefanović

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Radanović - Seol, Eraković, Veljković, Tiknizjan (od 75. Strika) - Abu Fani, Krunić (od 62. Elšnik) - Loizu (od 62. Loizu), Kostov, Ivanić (od 62. Katai) - Duarte (od 62. Arnautović).

MAČVA (4-4-2): Rakonić - Ilić, Sladojević, Kone (od 64. Pejović), Blagojević - Tojčić, Đorđić, Rakić, Terzić - Abdulahi (od 76. Delibašić), Vidakov (od 64. Vraštanović).