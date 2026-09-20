UŽIVO: Crvena zvezda - Radnički Niš 0:0, dva promašena zicera Arnautovića
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ned. 20.09.26. | 19:03
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CRVENA ZVEZDA – RADNIČKI NIŠ 0:0
Beograd
Stadion: Rajko Mitić
Gledalaca: Oko 4.000
Sudija: Novak Simović
CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus - Nakajama, Veljković, Strika - Gaštarov, Elšnik - Handel, Abu Fani - Loizu, Katai, Arnautović.
RADNIČKI NIŠ (4-2-3-1): Kostić - Veličković, Vitas, Jokić, Vidović - Krajišnik, Milosavljević - Nikolić, Izderić, Mustafa - Šestjuk.
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