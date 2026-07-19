UŽIVO - FINALE MUNDIJALA: Španija - Argentina 0:0, Skaloni ostao bez obojice štopera

FINALE MUNDIJALA

ŠPANIJA - ARGENTINA 0:0

***UŽIVO KVOTE***

Njujork.

Stadion: Metlajf.

Gledalaca: oko 80.000.

Sudija: Slavko Vinčić (Slovenija).

Žuti kartoni: Li. Martines, Paredes, Fernandes (Argentina)

Španija (4-2-3-1): Simon - Poro, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Rodri, Ruis (od 62. Pedri) - Jamal, Olmo, Baena - Ojarsabal (od 62. Tores).

Argentina (4-4-2): E. Martines - Montijel (od 58. Molina), Romero (od 71. Medina), Li. Martines (od 44. Otamendi), Taljafiko - De Pol (od 71. Simeone), Fernandes Makalister, Gonzales (od 46. Paredes) - Mesi, Alvares.

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