UŽIVO - FINALE MUNDIJALA: Španija - Argentina 0:0, Skaloni ostao bez obojice štopera
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ned. 19.07.26. | 22:19
Pratite uz Mozzart Sport finale Svetskog prvenstva u Njujorku
FINALE MUNDIJALA
ŠPANIJA - ARGENTINA 0:0
Njujork.
Stadion: Metlajf.
Gledalaca: oko 80.000.
Sudija: Slavko Vinčić (Slovenija).
Žuti kartoni: Li. Martines, Paredes, Fernandes (Argentina)
Španija (4-2-3-1): Simon - Poro, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Rodri, Ruis (od 62. Pedri) - Jamal, Olmo, Baena - Ojarsabal (od 62. Tores).
Argentina (4-4-2): E. Martines - Montijel (od 58. Molina), Romero (od 71. Medina), Li. Martines (od 44. Otamendi), Taljafiko - De Pol (od 71. Simeone), Fernandes Makalister, Gonzales (od 46. Paredes) - Mesi, Alvares.
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Lionel MesiMundijal 2026reprezentacija ArgentineReprezentacija ŠpanijeLamin Jamal
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