UŽIVO: Hetafe – Partizan, crno-beli u novoj formaciji

čet. 20.08.26. | 19:50

Pratite sa nama tok meča u Madridu

HETAFE – PARTIZAN
/21.00, Arena premijum 2/

Stadion: Koliseum
Sudija: Andris Triemanis (Letonija)

HETAFE (3-5-2): Sorija – Đene, Abkar, Romero – Femenija, Terats, Franko Garsija, Mangala, Mohika – Unal, Satrijano.

PARTIZAN (3-4-3): Milošević – Milić, Mitrović, Simić – Roganović, Baba, Ugrešić, Samson – Sek, Že, Vukotić.

KVOTE!!!

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