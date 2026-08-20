Fudbalsko bombardovanje u Poznanju: Stradanje Tuna - pet za poluvreme, sedam na kraju!
Vreme čitanja: 3min | čet. 20.08.26. | 20:51
Leh deklasirao švajcarskog šampiona i rešio sve dileme oko plasmana u Ligu Evrope
Igraju Poljaci ovog leta fantastičan fudbal, već smo to pomenuli kada smo hvalili Jagjeloniju - koja je takođe bila ubedljiva i na domaćem terenu deklasirala gruzijsku Iberiju 1999 - ali ovo što je Leh napravio švajcarskom šampionatu Tunu, bilo je pravo fudbalsko bombardovanje. Gosti su bili na streljani i dobili su takvu jednu fudbalsku lekciju u Poznanju, da je bilo malo i neprijatno gledati kako Niklas Štefen vadi lopte iz mreže na maltene deset minuta.
Leh je demolirao Tun 7:0 (5:0) u Poznanju za plasman u Ligu Evrope, može se slobodno reći jer će revanš biti čista formalnost, a da pitate i jedne i druge, da može, verovatno bi se oba tima dogovorila da se uopšte utakmica u Švajcarskoj ni ne igra. Svakako će morati da se odradi protokolarno, gde će domaćim navijačima biti neprijatno posle šest komada u mreži njihovog tima. Lehu samo kapa dole i generalno Poljacima u ovim kvalifikacijama.
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Namestili su nišan svi igrači poljskog šampiona protiv KI Klaksvika jer su i na Farskim Ostrvima dali pet golova i očigledno se razigrali jer su samo isto tako nastavili protiv Tuna. Tačnije, samo još brutalnije u jednom fudbalskom masakru za nešto više od pola sata. Za početak, u desetom minutu pogodio je Valemark, kada je prethodno pregazio čuvara na desnoj strani, bacio ga na zemlju i uzeo mu loptu, a onda otvorio stopalo i pogodio dalji ugao. Tačno deset minuta kasnije, Rodrigez gura u prostor Sajadmanešu, koji se samo stuštio i gurnuo loptu u mrežu i od tada je krenula katastrofa prava jer poslednja linija gostiju se raspala u svakom smislu.
Valemark se opet u strelce upisao posle dodavanja Gurgula i zakucavanja lopte u donji levi ugao u 25. minutu, a 12 minuta kasnije se povredio i morao je da izađe iz igre, što je jedina negativna stvar ove utakmice. Između svega toga je Skržipčak dao još jedan gol i Muravski je u poslednjem trenutku prvog poluvremena pogodio za 'petardu', još jednim lepim udarcem jednog od domaćih igrača u malu mrežicu.
Na startu drugog dela igra nije domaćin spustio gas i Hakans je odmah u 47. minutu postigao još jedan gol. Posle solo prodora je šutirao sa ivice kaznenog, lopta se odbila od jednog defanzivca Tuna i završila u mreži. Tu je bilo samo pitanje, može li Tun da se sastavi da ne primi dvocifreni broj golova jer kako je igrao Leh i kako im je odbrana izgledala, lako je moglo to da se desi. Na njihovu sreću – nije. Primili su tek još jedan u 79. minutu, a stvarno su mogli deset.
Leh je malo i stao, igralo se i neobavezno, na kraju da vreme istekne i da igrači idu malo na odmor i tuširanje jer više ništa nije imalo smisla. Za nedelju dana revanš, čisto radi reda.
Četvrtak
Kairat - Anderleht 0:3 (0:3)
/Oksanen 2ag, Ambros 24, Sikan 45+1/
Jaglelonija - Iberija 1999 4:0 (2:0)
/Imaz 34p, Agbonifo 45+2, Alasan 62ag, Lozano 90+2/
Mjelbi - Salcburg 0:1 (0:0)
/Peterson 90+2/
Bešiktaš - Kauno Žalgiris /u toku/
Egnatija - Lilestrem /u toku/
Leh - Tun 7:0 (5:0)
/Valemark 10, 25, Sajadmaneš 25, Skržipčak 31, Muravski 45, Hakans 47, Gumni 79/
Trabzon - Ferencvaroš /u toku/
Univerzitatea Krajova - Ararat Jermenija /u toku/
Crvena zvezda - Viktorija Plzenj /u toku/
OFI Krit - CSKA Sofija /u toku/
Sint Trojden - Omonija /u toku/
21.00: (1,17) Benfika (8,00) Orhus (14,0)
***Kvote su podložne promenama