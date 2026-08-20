Fudbalsko bombardovanje u Poznanju: Stradanje Tuna - pet za poluvreme, sedam na kraju!

Namestili su nišan svi igrači poljskog šampiona protiv KI Klaksvika jer su i na Farskim Ostrvima dali pet golova i očigledno se razigrali jer su samo isto tako nastavili protiv Tuna. Tačnije, samo još brutalnije u jednom fudbalskom masakru za nešto više od pola sata. Za početak, u desetom minutu pogodio je Valemark, kada je prethodno pregazio čuvara na desnoj strani, bacio ga na zemlju i uzeo mu loptu, a onda otvorio stopalo i pogodio dalji ugao. Tačno deset minuta kasnije, Rodrigez gura u prostor Sajadmanešu, koji se samo stuštio i gurnuo loptu u mrežu i od tada je krenula katastrofa prava jer poslednja linija gostiju se raspala u svakom smislu.

Valemark se opet u strelce upisao posle dodavanja Gurgula i zakucavanja lopte u donji levi ugao u 25. minutu, a 12 minuta kasnije se povredio i morao je da izađe iz igre, što je jedina negativna stvar ove utakmice. Između svega toga je Skržipčak dao još jedan gol i Muravski je u poslednjem trenutku prvog poluvremena pogodio za 'petardu', još jednim lepim udarcem jednog od domaćih igrača u malu mrežicu.

Na startu drugog dela igra nije domaćin spustio gas i Hakans je odmah u 47. minutu postigao još jedan gol. Posle solo prodora je šutirao sa ivice kaznenog, lopta se odbila od jednog defanzivca Tuna i završila u mreži. Tu je bilo samo pitanje, može li Tun da se sastavi da ne primi dvocifreni broj golova jer kako je igrao Leh i kako im je odbrana izgledala, lako je moglo to da se desi. Na njihovu sreću – nije. Primili su tek još jedan u 79. minutu, a stvarno su mogli deset.

Leh je malo i stao, igralo se i neobavezno, na kraju da vreme istekne i da igrači idu malo na odmor i tuširanje jer više ništa nije imalo smisla. Za nedelju dana revanš, čisto radi reda.

Četvrtak

Kairat - Anderleht 0:3 (0:3)

/Oksanen 2ag, Ambros 24, Sikan 45+1/

Jaglelonija - Iberija 1999 4:0 (2:0)

/Imaz 34p, Agbonifo 45+2, Alasan 62ag, Lozano 90+2/

Mjelbi - Salcburg 0:1 (0:0)

/Peterson 90+2/

Bešiktaš - Kauno Žalgiris /u toku/

Egnatija - Lilestrem /u toku/

Leh - Tun 7:0 (5:0)

/Valemark 10, 25, Sajadmaneš 25, Skržipčak 31, Muravski 45, Hakans 47, Gumni 79/

Trabzon - Ferencvaroš /u toku/

Univerzitatea Krajova - Ararat Jermenija /u toku/

Crvena zvezda - Viktorija Plzenj /u toku/

OFI Krit - CSKA Sofija /u toku/

Sint Trojden - Omonija /u toku/

21.00: (1,17) Benfika (8,00) Orhus (14,0)

***Kvote su podložne promenama