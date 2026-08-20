Istanbul pozdravio Vlahovića: Duci osetio naboj, pola-pola veče za Turke – Fradi prevario Trabzon
Vreme čitanja: 4min | čet. 20.08.26. | 21:06
Bešiktaš preslišao Žalgiris, ozbiljan kiks Trabzona
Dočekali su u Istanbulu debi Dušana Vlahovića, koji nije bio spreman proteklog vikenda za utakmicu domaćeg prvenstva. Stigao je srpski napadač kao veliko pojačanje, imao spektakularno predstavljanje i sve je bilo kao bombona po dolasku našeg reprezentativca, pa je došlo vreme i da se malo rastrči u novom, crno-belom dresu. Igrao je od 60. minuta, imao jednu dobru šansu kada je glavom iz srca šesnaesterca gađao pravo u golmana i više se nije preterano proslavio. Dobro, za početak je bilo konkretno i tek treba da se razigra i postane prvi napadač ekipe.
Doduše, dok on nije ušao, meč je već bio rešen jer je Bešiktaš pregazio Žalgiris 3:0 (2:0) za manje od sat vremena. Bila je to jedna lagana pobeda Orlova u Istanbula za prolaz u grupnu fazu Lige Evrope, samo da im se ne desi neko spektakularno čudo za pamćenje, pa da proklinju sudbinu kletu. Šanse da se to desi su u promilima, a i Kauno Žalgiris može da bude zadovoljan igranjem Lige konferencija. Taman im je to mera, pa možda čak i preko njihovih mogućnosti.
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Ispred srpskog reprezentativca trenutno je južnokorejski napadač O - da, tako se čita i izgovara, samo jedan samoglasnik velikim slovom - koji je bio strelac prvog gola u šestom minutu. Nekadašnji centarfor Genka igra sjajno već duže vreme i biće konkurencija Vlahoviću, mada treba očekivati da Dušan u nekom trenutku uskoči u kopačke prve devetke, a da se O preseli na klupu ili da možda zauzme i neku krilnu poziciju jer ume i to. Otom, potom, biće vremena i za to. Svakako, čovek imena Hjeon Gju je dao odličan prvi gol na asistenciju Jilmaza, koji je spakovao i drugi.
Već u 12. minutu je Muriljo bio strelac za dupliranje prednosti i pravo je čudo kako se tu stalo sa golovima u mreži litvanskog tima jer je domaćin nadirao i nadirao, pucao i pucao i na kraju nekako nije dao više nijedan gol. Na startu drugog poluvremena su imali par prilika, pa se onda vraćamo na čoveka prezimena O, koji je izborio penal kada ga je protivnik šutnuo po nogama i šteta što je Vlahović ušao minut kasnije.
Onda je Kokdžu preuzeo odgovornost i zakucao loptu u donji desni ugao u 59. minuta za tri gola viška, tako da je tu bio kraj svemu. Branili su se gosti da ne prime još jedan gol i uspeli da ukrote Vlahovića da se ne piše na debiju, mada ima i jedna loša vest za Bešiktaš.
Tolordava je tako jako šutnuo Trosara po nogama tokom jednog duela, kada ga je bacio na travu i baš je delovalo loše. Bio je to direktan udarac u skočni zglob i valjao se Belgijanac u bolovima, tako da je odmah izveden. Posle kada je sedeo na klupi, delovao je u redu. Znaće se više o tome uskoro.
Nije bilo prijatno drugoj turskoj ekipi jer je Trabzon napravio odličnu ekipu, a na kraju na domaćem terenu dobio ozbiljan šamar. Stigao je Ferencvaroš u Tursku i na gurku izvukao pobedu koja ih gura na korak do plasmana u Ligu Evrope. Slavio je Fradi 1:0 (1:0) u gostima, gde je Trabzbon delovao nesnađeno protiv mađarske ekipe. Mogli su makar da izvuku nerešeno, ali su gosti se odlično branili i uspeli da ukrote ambiciozni Trabzonspor.
Strelac jedinog gola bio je Zakarijasen u 17. minutu, kada je zakucao loptu glavom u mrežu. Fantastičan je to bio pogodak glavom na centaršut Nagija sa desne strane. Prava majstorija od skoka i udarac glavom kao da je nogom. Može se reći žargonski i 'bomba'!
Igrao je i Mohamed Salah sve vreme, bio i najbolji na terenu jer je konstantno pokušavao, gađao, proigravao, trčao, ali... Kada bi mogao da igra sam protiv svih, ne bi bio u Trabzonu, nego bi ostao u Liverpulu. Ili u nekom drugom timu iz Lige petica, uz svako dužno poštovanje.
Ono što je isto problem za Trabzon je što je štoper Nvaivu, inače standardni igrač ekipe, dobio direktan crveni karton u poslednjim trenucima meča jer je izgubio živce, tako da ga neće biti u revanšu.
Slobodno se može reći da će goreti u drugoj utakmici za prolaz.
Četvrtak
Kairat - Anderleht 0:3 (0:3)
/Oksanen 2ag, Ambros 24, Sikan 45+1/
Jaglelonija - Iberija 1999 4:0 (2:0)
/Imaz 34p, Agbonifo 45+2, Alasan 62ag, Lozano 90+2/
Mjelbi - Salcburg 0:1 (0:0)
/Peterson 90+2/
Bešiktaš - Kauno Žalgiris 3:0 (2:0)
/O 6, Muriljo 12, Kokdžu 59p/
Egnatija - Lilestrem 0:0
Leh - Tun 7:0 (5:0)
/Valemark 10, 25, Sajadmaneš 25, Skržipčak 31, Muravski 45, Hakans 47, Gumni 79/
Trabzon - Ferencvaroš 0:1 (0:1)
/Zakarijasen 17/
Univerzitatea Krajova - Ararat Jermenija 1:1 (1:1)
/Banču 33 - Malis 20/
Crvena zvezda - Viktorija Plzenj /u toku/
OFI Krit - CSKA Sofija /u toku/
Sint Trojden - Omonija /u toku/
Benfika - Orhus /u toku/