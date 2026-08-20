Istanbul pozdravio Vlahovića: Duci osetio naboj, pola-pola veče za Turke – Fradi prevario Trabzon

Ispred srpskog reprezentativca trenutno je južnokorejski napadač O - da, tako se čita i izgovara, samo jedan samoglasnik velikim slovom - koji je bio strelac prvog gola u šestom minutu. Nekadašnji centarfor Genka igra sjajno već duže vreme i biće konkurencija Vlahoviću, mada treba očekivati da Dušan u nekom trenutku uskoči u kopačke prve devetke, a da se O preseli na klupu ili da možda zauzme i neku krilnu poziciju jer ume i to. Otom, potom, biće vremena i za to. Svakako, čovek imena Hjeon Gju je dao odličan prvi gol na asistenciju Jilmaza, koji je spakovao i drugi.

Već u 12. minutu je Muriljo bio strelac za dupliranje prednosti i pravo je čudo kako se tu stalo sa golovima u mreži litvanskog tima jer je domaćin nadirao i nadirao, pucao i pucao i na kraju nekako nije dao više nijedan gol. Na startu drugog poluvremena su imali par prilika, pa se onda vraćamo na čoveka prezimena O, koji je izborio penal kada ga je protivnik šutnuo po nogama i šteta što je Vlahović ušao minut kasnije.

Onda je Kokdžu preuzeo odgovornost i zakucao loptu u donji desni ugao u 59. minuta za tri gola viška, tako da je tu bio kraj svemu. Branili su se gosti da ne prime još jedan gol i uspeli da ukrote Vlahovića da se ne piše na debiju, mada ima i jedna loša vest za Bešiktaš.

Tolordava je tako jako šutnuo Trosara po nogama tokom jednog duela, kada ga je bacio na travu i baš je delovalo loše. Bio je to direktan udarac u skočni zglob i valjao se Belgijanac u bolovima, tako da je odmah izveden. Posle kada je sedeo na klupi, delovao je u redu. Znaće se više o tome uskoro.