(©Reuters)
UŽIVO - LIGA ŠAMPIONA: Veličanstveni Komo, uspavanka u Lajpcigu
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sre. 04.11.26. | 20:27
Pratite dešavanja sa mečeva 4. kola elitnog takmičenja
LIGA ŠAMPIONA - 4. KOLO
AEK - Real Madrid 2:3 (1:1)
/Koita 12, Pilo 75 - Belingem 32. Embape 78, Valverde 90+2/
Fenerbahče - Liverpul 3:2 (1:1)
/Žake 29ag, Braun 73, Murići 79 - Njoni 25, Isak 69/
Borusija Dortmund - Betis 0:0
Porto - Napoli 1:0
/Bednarek 11/
Lans - Komo 0:2
/Duvikas 7, 32/
PSV - Klub Briž 0:1
/Tresoldi 25/
Lajpcig - Mančester Siti 0:0
Viking - Sabah 1:1
/Bothajm 27 - Embina 11/
Slavija Prag - Arsenal 0:1
/Madueke 9/
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