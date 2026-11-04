(©Reuters)
(©Reuters)

UŽIVO - LIGA ŠAMPIONA: Veličanstveni Komo, uspavanka u Lajpcigu

sre. 04.11.26. | 20:27

Pratite dešavanja sa mečeva 4. kola elitnog takmičenja

LIGA ŠAMPIONA - 4. KOLO

AEK - Real Madrid 2:3 (1:1)
/Koita 12, Pilo 75 - Belingem 32. Embape 78, Valverde 90+2/

Fenerbahče - Liverpul 3:2 (1:1)
/Žake 29ag, Braun 73, Murići 79 - Njoni 25, Isak 69/

Borusija Dortmund - Betis 0:0

Porto - Napoli 1:0
/Bednarek 11/

Lans - Komo 0:2
/Duvikas 7, 32/

PSV - Klub Briž 0:1
/Tresoldi 25/

Lajpcig - Mančester Siti 0:0

Viking - Sabah 1:1
/Bothajm 27 - Embina 11/

Slavija Prag - Arsenal 0:1
/Madueke 9/

KVOTE UŽIVO

*** MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao

***

tagovi

Liga šampiona
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest