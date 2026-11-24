(©Reuters)
UŽIVO – LIGA ŠAMPIONA: Manzambi zasad najveća pretnja po Galatu
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uto. 24.11.26. | 18:44
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa utakmica petog kola elitnog evropskog takmičenja...
LIGA ŠAMPIONA - 5. KOLO
Utorak
Galatasaraj – Aston Vila 0:0
Bode Glimt – LASK 0:0
21.00: (1,50) Arsenal (4,50) Borusija Dortmund (6,00) MOZZART RELAX
21.00: (1,33) Mančester Siti (6,25) Napoli (7,00)
21.00: (1,35) Lajpcig (6,00) Lans (6,50)
21.00: (2,90) Fajenord (3,70) Porto (2,25)
21.00: (1,13) Real Madrid (9,00) PSV (16,0) MOZZART RELAX
21.00: (10,0) Slovan Bratislava (6,25) Betis (1,25) MOZZART RELAX
21.00: (1,259 Komo (6,50) AEK (10,0)
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
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