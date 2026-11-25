LIGA ŠAMPIONA – PETO KOLO

***UŽIVO KVOTE OVDE***

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

Sreda

(UŽIVO KVOTE) Pari Sen Žermen - Roma 2:2 (1:1)

/Zabarnji 31, Dembele 62pen - Ermoso 5, Malen 78pen/

(UŽIVO KVOTE) (MR) Lil - Bajern 2:1 (0:1)

/Ueda 62, Pavlović 66ag - Upamekano 15/

(UŽIVO KVOTE) Sporting - Mančester Junajted 1:2 (1:0)

/Suarez 33pen - Fernandes 48pen, 50/

(UŽIVO KVOTE) Klub Briž - Liverpul 0:1 (0:1)

/Isak 13/

(UŽIVO KVOTE) (MR) Inter - Štutgart 2:0 (0:0)

/Sučić 57pen, Martinez 72/

(UŽIVO KVOTE) (MR) Atletiko Madrid - Viking 2:0 (2:0)

/Serlot 19, Alvarez 24/

(UŽIVO KVOTE) Šahtjor - Fenerbahče 0:1 (0:0)

/Murići 56/

Slavija Prag - Viljareal 0:1 (0:0)

/Bjukenen 62/

(MR) Sabah - Barselona 1:4 (0:1)

/Mikels 63 - Gordon 31, 51, Adejemi 55, Žezus 60/

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