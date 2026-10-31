UŽIVO: Mačva - Crvena zvezda 1:2, Ristivojević vraća neizvesnost!

sub. 31.10.26. | 15:55

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MAČVA - CRVENA ZVEZDA 1:2
/Ristivojević 32 - Dijeng 16, 29/
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UŽIVO KVOTE
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Stadion: Gradski
Kapacitet: 5.500
Sudija: Milan Mitić

MAČVA: V. Jovanović - Lainović, Drezgić, Ristivojević, Stevanović - Knežević, Vraštanović - Đorđić , Čolović, Pejović - Vidakov.

C. ZVEZDA: Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama - Krunić, Elšnik - Lučić, Kostov - Loizu, Ristić - Bamba.
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