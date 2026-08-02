(MN Press)
(MN Press)

UŽIVO: Partizan – IMT 0:0, Zekoviću direktan crveni karton

ned. 02.08.26. | 18:45

Pratite sa nama dešavanja na utakmici u Humskoj

PARTIZAN – IMT 0:0

Stadion: Partizana
Sudija: Miloš Milanović
Crveni karton: Zeković (Partizan) u 14. minutu

PARTIZAN (4-3-3): Krunić – Roganović, Milić, Simić, Đurđević – Zeković, Aleksić, Ugrešić – Trifunović, Kojzek, Zubairu.

IMT (4-4-2): Čančarević – Kasas, Šapić, Sisako, Martos – Luković, Novičić, Tiendrebeogo, Glišić – Žagar, Keita.

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