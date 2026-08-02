Pobeda za kraj: Srbija bolja od Estonije i završila kao deveta na Evrobasketu

Nije sve bilo bajno ni na ovom meču, čak se može reći da su se Orlići mučili tokom većeg dela. Konstantno je naš tim bio u zaostatku, pokušavao da pronađe željenu igru, što je uspelo tek u poslednjih 10 minuta.

Srbija je prvi kvartal odigrala veoma loše i to na oba kraja parketa. Izabranici Saše Ocokoljića dozvolili su rivalu da ubaci 23 poena, dok je naš tim brojao do 12, te je već posle uvodne četvrtine razlika bila dvocifrena. Kako je vreme prolazilo tako je Srbija izgledala sve bolje. Ogroman pomak viđen je već u nastavku utakmice i Orlići su dobili drugi kvartal sa pet poena razlika, ali je nominalni domaćin na ovom meču otišao na poluvreme s prednošću.

Srbija je sve vreme igrala na pogon trojca koji su činili Andrej Bjelić, Luka Roganović i Đorđe Lilić. Njih trojica su se odlično dopunjavali i vrlo kvalitetnom igrom obezbedili Srbiji potpuni povratak u meč. Naša reprezentacija je u završni kvartal ušla sa samo dva poena zaostatka. U poslednjoj četvrtini viđena je ubedljivo najbolja igra Srbije, pa možda i na čitavom turniru. Srbija je u potpunosti zaustavila rivala, a u ofanzivi odigrala maksimalno ozbiljno, te su tako naši momci slavili.

Što se tiče učinka, listu strelaca predvodio je Bjelić. Bek Real Madrida je brojao do 19 poena, uz četiri skoka, a sledili su ga Roganović sa 14 i Lilić, koji je uz 13 poena upisao i devet skokova.