Gordan Petrić o Dragojeviću: Preporučio sam mu samo dobra mesta za jelo u Glazgovu
Vreme čitanja: 3min | ned. 02.08.26. | 18:58
Doskorašnji selektor omladinske reprezentacije Srbije pričao za Škote o novom vezisti Rendžersa
Nije toliko česta pojava da Glazgov Rendžers plati nekog fudbalera 5.000.000 evra (plus 500.000 u bonusima) kao Vanju Dragojevića ovog leta. Zato, kod Škota i dalje transfer doskorašnjeg veziste Partizana privlači veliku pažnju. Posle Dragana Mladenovića kontaktirali su i drugog Srbina koji je ranije nastupao za Policajce, Gordana Petrića, kako bi se dodatno raspitali za 20-godišnjaka.
U intervjuu za Dejli Rekords Petrić u svom stilu započeo razgovor, sa velikom dozom sarkazma. Na pitanje da li je posavetovao nešto Dragojevića doskorašnji selektor omladinske reprezentacije Srbije je ironično odgovorio:
“Razgovarao sam sa Vanjom i rekao gde u Glazgovu su dobra mesta za jelo“.
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Potom, Petrić je nastavio u ozbiljnijem tonu.
„Rendžers je moj klub, a Glazgov moj grad. Nije bitno da li sam pričao sa Vanjom ili ne, sada je sve na njemu. On će svakog dana imati priliku da nauči nešto novo o životu u jednom od dva najveća kluba. On se već susretao sa pritiskom u Srbiji. Partizan i Crvena zvezda su klubovi koji su uvek na vrhu, kao Rendžers i Seltik. Uvek se bore za trofeje. Glazgov je sličan Beogradu. To je Vanjina velika prednost“, kazao je 57-godišnji strateg.
20.30: (1,22) Seltik (7,00) Dandi (11,0)
Otkad je promovisan u prvi tim, mladi fudbaler je sakupio 52 takmičarska nastupa za crno-bele, a za to vreme postigao je četiri gola i upisao pet asistencija.
„Prošle sezone je Partizan rešio da isforsira mlade igrače. Vanja je jedan od njih. Talentovan je, prošao je celu Partizanovu akademiju od najmlađih kategorija do prvog tima. Bio je jedan od sedam ili osam mladića koji imaju do 20 godina, a koji su prošle sezone bili starteri. Bio je to veoma mlad tim. Vanja je bio kapiten zbog kvaliteta i liderskih sposobnosti koje je pokazivao na terenu. Odigrao je mnogo utakmica za Partizan tokom prethodnih godinu i po dana, što nije lako u nekom od beogradskih večitih rivala. Potpuno isto kao u Škotskoj“.
Petrić je pojasnio da se Dragojević istakao više od svojih vršnjaka, a da to nije prošlo nezapaženo ni u Škotskoj.
„Većina tih mladih fudbalera je tokom prošle sezone pokazala nešto, ali samo Vanja je pokazivao kvalitet na svakoj utakmici i napredovao konstantno. Ako mene pitate, Vanja može da bude dobar igrač za Premijer ligu Škotske. Međutim, potrebno mu je vreme da se navikne na škotski sitem i fudbal. Dobra stvar je što će u Rendžersu da mu bude slično kao u Partizanu, što se tiče veličine kluba, tako da je potrebno samo da se privikne na Škotsku. Prošle sezone je igrao protiv Hibernijana u Evropi, tako da ima neke informacije o škotskom fudbalu“, zaključio je Petrić.
Dragojević još nije zabeležio zvaničan debi za Policajce. U petak je remi Rendžersa sa Dandi Junajtedom (1:1) na prvenstvenoj premijeri odgledao sa klupe.
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