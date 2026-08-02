Gordan Petrić o Dragojeviću: Preporučio sam mu samo dobra mesta za jelo u Glazgovu

Potom, Petrić je nastavio u ozbiljnijem tonu.

„Rendžers je moj klub, a Glazgov moj grad. Nije bitno da li sam pričao sa Vanjom ili ne, sada je sve na njemu. On će svakog dana imati priliku da nauči nešto novo o životu u jednom od dva najveća kluba. On se već susretao sa pritiskom u Srbiji. Partizan i Crvena zvezda su klubovi koji su uvek na vrhu, kao Rendžers i Seltik. Uvek se bore za trofeje. Glazgov je sličan Beogradu. To je Vanjina velika prednost“, kazao je 57-godišnji strateg.

20.30: (1,22) Seltik (7,00) Dandi (11,0)

Otkad je promovisan u prvi tim, mladi fudbaler je sakupio 52 takmičarska nastupa za crno-bele, a za to vreme postigao je četiri gola i upisao pet asistencija.

„Prošle sezone je Partizan rešio da isforsira mlade igrače. Vanja je jedan od njih. Talentovan je, prošao je celu Partizanovu akademiju od najmlađih kategorija do prvog tima. Bio je jedan od sedam ili osam mladića koji imaju do 20 godina, a koji su prošle sezone bili starteri. Bio je to veoma mlad tim. Vanja je bio kapiten zbog kvaliteta i liderskih sposobnosti koje je pokazivao na terenu. Odigrao je mnogo utakmica za Partizan tokom prethodnih godinu i po dana, što nije lako u nekom od beogradskih večitih rivala. Potpuno isto kao u Škotskoj“.