Čelsi se poslužio iz filijale: Barko stigao na Bridž
Vreme čitanja: 3min | ned. 02.08.26. | 19:45
Argentinski reprezentativac novo pojačanje Plavaca, deveto ovog leta
Podigla se prašina oko Valentina Barka još kada je prešao u Strazbur prošle godine za 18.000.000 evra - sa sve bonusima - jer je bilo jasno da su londonski Plavci odradili dogovor sa francuskim klubom da kod njih bude samo na polusezoni i kada dođe leto, da ga proslede dalje kod njih. Upravo se to i desilo. Da ne dođe do zabune, platiće ga Čelsi, samo se još ne zna koliko, ali na kraju šta je problem – platiće ga praktično sami sebi. Pa, kako sad to? Prosto. Opšte je poznato da je kompanija "BlueCo Out" vlasnik i jednog i drugog tima, samo što vlasnička struktura donosi odluke uglavnom u korist Čelsija.
Fudbaleri prelaze u Strazbur, izbruse se, postanu dobri igrači i odmah stiže prekomanda u London, pa francuski tim ostaje praznih ruku. Protestovali su u aprilu navijači Strazbura protiv vlasnika, zabranjeno im je čak da na tribine unose transparente koji vređaju Čelsi, a pobunili su se i navijači londonskog kluba takođe. Minut ćutanja na početku utakmice, 15 minuta bez navijanja, bio je revolt navijača Strazbura. Iskazali su nezadovoljstvo, ali situacija je svakako ista. Valentin Barko je sada i zvanično prešao u Čelsi.
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Nije Argentinac ni prvi ni poslednji koji je imao situaciju da se razigra u Strazburu i onda da pređe u Čelsi. Pre njega su to bili Đorđe Petrović i Andrej Santos, prešao je i napadač i kapiten francuskog tima Emanuel Emega ranije ovog leta, a sećamo se i da je Lijam Rosenior odatle došao da bude deo stručnog štaba Čelsija. Argentinski reprezentativac upisan je kao još jedan dolazak iz sestrinskog kluba (13. za tri godine), odakle Čelsi sada može da se posluži kako mu je volja, kako stvari stoje. Uzalud su se bunili navijači francuskog tima jer je ovo drugi igrač ovog leta koji je otišao u London.
Bilo kako bilo, bivši igrač Brajtona imao je dobru sezonu u Strazburu, gde je na 43 utakmice upisao tri gola i devet asistencija. U Premijer ligi je ranije igrao levog beka, tačnije uglavnom 'ving beka', da bi se u Francuskoj preselio u vezni red, konkretno na poziciji centralnog veznog. Pokrivao je to mesto tokom čitave sezone i razvio se kao vezista, što je uvideo i selektor Argentine Lionel Skaloni, koji ga je zvao u martu za prijateljske utakmice, kada je i debitovao. Protiv Zambije i Islanda je postigao po gol, pa je išao i na Svetsko prvenstvo. Tamo je odigrao 19 minuta protiv Jordana i na ostalim mečevima nije ulazio.
Ugovor je potpisao do leta 2033. godine, dok visina obeštećenja nije zvanično poznata, ali "Marka" piše da je u pitanju 40.000.000 evra. Čelsi se već sada istrošio ozbiljno jer je iz kase otišlo 348.000.000 evra na pojačanja. Ne računajući Valentina Barka, a još bi trebalo da stignu Pep Čavarija iz Rajo Valjekana i Džordan Henderson.
Čelsijeva letnja pojačanja:
Morgan Rodžers (Aston Vila) – 138.000.000 evra
Maksens Lakroa (Kristal Palas) – 60.700.000 evra
Marko Palestra (Atalanta) – 57.000.000 evra
Đovani Kvenda (Sporting) – 50.000.000 evra
Emanuel Emega (Strazbug) – 25.000.000 evra
Dener (Korintijans) – 10.000.000 evra
Dani Velbek (Brajton) – 5.850.000 evra
Dastan Satpaev (Kajrat) – 2.400.000 evra