Čelsi se poslužio iz filijale: Barko stigao na Bridž

Podigla se prašina oko Valentina Barka još kada je prešao u Strazbur prošle godine za 18.000.000 evra - sa sve bonusima - jer je bilo jasno da su londonski Plavci odradili dogovor sa francuskim klubom da kod njih bude samo na polusezoni i kada dođe leto, da ga proslede dalje kod njih. Upravo se to i desilo. Da ne dođe do zabune, platiće ga Čelsi, samo se još ne zna koliko, ali na kraju šta je problem – platiće ga praktično sami sebi. Pa, kako sad to? Prosto. Opšte je poznato da je kompanija "BlueCo Out" vlasnik i jednog i drugog tima, samo što vlasnička struktura donosi odluke uglavnom u korist Čelsija.

Fudbaleri prelaze u Strazbur, izbruse se, postanu dobri igrači i odmah stiže prekomanda u London, pa francuski tim ostaje praznih ruku. Protestovali su u aprilu navijači Strazbura protiv vlasnika, zabranjeno im je čak da na tribine unose transparente koji vređaju Čelsi, a pobunili su se i navijači londonskog kluba takođe. Minut ćutanja na početku utakmice, 15 minuta bez navijanja, bio je revolt navijača Strazbura. Iskazali su nezadovoljstvo, ali situacija je svakako ista. Valentin Barko je sada i zvanično prešao u Čelsi.