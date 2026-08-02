U festivalu partizanovaca osmehuje se Partizan

Mada, veliko je pitanje kakve zaključke na Topčiderskom brdu mogu da izvedu na osnovu ove utakmice. Razlog: trener Tobola Miroslav Romaščenko je poprilično izmenio tim u odnosu na revanš sa Panevežisom pre samo tri dana. Ruku na srce, oporavio se golman Sultan Busurmanov, koji je zbog povrede bio prinuđen da pred kraj prvog poluvremena gostovanja u Litvaniji napusti teren, kada je priliku dobio Danil Ustimenko, branio u revanšu te izrastao u jednog od junaka prolaza, odbranivši dva udarca sa bele tačke u penal-seriji.

Posle tih iscrpljujućih 120 minuta među stative se ipak vratio Busurmanov, pa je logično da brani i u Humskoj. U odnosu na prethodni duel pozicije startera zadržali su samo desni bek Naurizbek Žagorov, štoper Pap Aliun Enijaje, centralni vezista Maksim Mjakiš i ofanzivac Aleksandar Zujev.

Svi ostali su predahnuli, uključujući i srpskog napadača Uroša Milovanovića (ušao pola sata pre kraja), dok je početkom nastavka šansu dobio još jedan fudbaler koga znamo iz ovdašnjeg fudbala. Reč je o Abdulaju Siseu, nekadašnjem članu Novog Pazara, koji nije prošao probu u Partizanu.

Takav Tobol nije mogao da se na odgovarajući način suprotstavi kandidatu za titulu. Inicijativa Ordabasija je trajala maltene od početka i rezultirala je pogotkom Elhana Astanova u 19. minutu. Za domaće je sve vreme igrao štoper Aleksa Amanović, đak Partizanove škole, a kasnije se oslonio i na nekadašnjeg levog beka crno-belih, Nikolu Antića, što mu je pomoglo da kao daleko konkretniji tim na terenu drži loptu više u posedu, češće preti i toliko anestezira Tobol da je gost ostao bez udarca u okvir gola. Pride je mu je isključen defanzivac Žagorov 13 minuta pre kraja, pa ije Tobol poklekao itri minuta pre kraja (Malij).

Još kada bi takav bio u Beogradu...