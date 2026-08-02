Najbrži crveni karton u istoriji i debakl PSV-a na otvaranju nove sezone (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 20:24
Posle ranog isključenja Džoija Vermana AZ Alkmar ubedljivo slavio u Ajndhovenu i došao do trofeja Superkupa Holandije – 4:0 (1:0)
Aktuelni šampion Holandije PSV Ajndhoven bio je apsolutni favorit protiv AZ Alkmara na prvoj takmičarskoj utakmici u novoj sezoni, u Superlkupu te zemlje. Međutim, ne samo da tu ulogu nije opravdao ove nedelje, pred punim tribinama Filips stadiona doživeo je rezultatski debakl – 0:4 (0:1).
Za to je najveći krivac vezista PSV-a Džoi Verman. U devetom minutu je nepotrebno neoprezno startovao na sredini terena, na loptu koju je defanzivac AZ Alkmara Vauter Gus već pokupio glavom krenuo je nogom. Otvorenim đonom je Verman udario Gusa u glavu, te je zasluženo dobio direktan crveni karton.
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Bilo je to najbrže isključenje u istoriji Superkupa Holandije, takmičenja koje se igra od 1991. godine. I detalj koji je definitivno odredio dalji tok meča.
PSV sa igračem manje nije uspevao da parira osvajaču nacionalnog kupa. Prvi put je kapitulirao već u 25. minutu, kada je Meks Merdink zakucao loptu glavom, posle čega su gosti u potpunosti kontrolisali utakmicu.
Do kraja poluvremena se rezultat nije menjao, a tokom pauze je trener Peter Boš probao da konsoliduje svoj tim uvođenjem Rubena van Bomela sa klupe. Nije dalo rezultat, u nastavku je AZ Alkmar u potpunosti nokautirao protivnika za samo 15 minuta.
Brazilski ofanzivac Vesilej Patati je pogodio gornj-levi ugao posle asistencije Pera Kupmejnersa u 51. minutu. Sedam minuta kasnije Ro Zangelo Dal je sjajno pronašao Elajdžu Dejkstru u kaznenom prostoru, a njemu nije bilo teško da pogodi treći gol, da bi potom baš Dal u 66. minutu postavio konačan rezultat.
Tako je AZ došao do svog drugog trofeja u Superkupu, prethodno je 2009. pobedio Herenven sa 5:1. PSV ostaje i dalje ubedljivo najuspešniji klub u tom takmičenju sa 15 pehara, prate ga Ajaks sa devet i Fajenord sa pet. AZ se sada izjednačio sa Tventeom, koji takođe ima dva trofeja, a pehar su podizali još Utreht, Zvole i SVV.
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SUPERKUP HOLANDIJE
Nedelja
PSV Ajndhoven – AZ Alkmar 0:4 (0:1)
/Merdink 25, Patati 51, Dejkstra 58, Dal 66pen/