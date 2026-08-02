Najbrži crveni karton u istoriji i debakl PSV-a na otvaranju nove sezone (VIDEO)

Aktuelni šampion Holandije PSV Ajndhoven bio je apsolutni favorit protiv AZ Alkmara na prvoj takmičarskoj utakmici u novoj sezoni, u Superlkupu te zemlje. Međutim, ne samo da tu ulogu nije opravdao ove nedelje, pred punim tribinama Filips stadiona doživeo je rezultatski debakl – 0:4 (0:1).

Za to je najveći krivac vezista PSV-a Džoi Verman. U devetom minutu je nepotrebno neoprezno startovao na sredini terena, na loptu koju je defanzivac AZ Alkmara Vauter Gus već pokupio glavom krenuo je nogom. Otvorenim đonom je Verman udario Gusa u glavu, te je zasluženo dobio direktan crveni karton.