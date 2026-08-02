Inter zvao Zvezdu zbog Kostova

Nema više informacija od te, ne znamo koliko su Nerazuri spremni da plate obeštećenje. Znamo samo ono što su ranije rekli sa najvećeg srpskog stadiona, da je cena najtalentovanijem fudbaleru Zvezde 20.000.000 evra.

Ono što je bitna veza u ovom transferu je porodica Kolarov. Nekadašnji reprezentativac Srbije Aleksandar je prvi pomoćnik Interovog šefa stručnog štaba Kristijana Kivua, dok je njegov brat Nikola menadžer Kostova.

Ranije su iz Zvezde poručili da ne nameravaju da prodaju mladog vezistu do samog finiša prelaznog roka, pošto je bitan šraf prvog tima i potreban je treneru Dejanu Stankoviću u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ipak, ako pitamo samog Stankovića, sigurni smo da bi mu bilo drago kada bi njegov štićenik nastavio karijeru baš u klubu sa kojim je on svojevremeno osvojio Ligu šampiona.

Porodica Stanković je druga veza Kostova sa Interom, pošto je sin Zvezdinog trenera Aleksandar ovog leta već prešao u Nerazure. Inter ga je kupio od Klub Briža za 23.000.000 evra, a kako stvari stoje mogli bismo uskoro na „Đuzepe Meaci“ da gledamo srpski tandem u veznom redu.

Kostov je furiozno ušao u ovu sezonu, bio je strelac na svakoj od tri utakmice na kojima je nastupio. U Mozzart Bet Superligi je u pobedi nad Mačvom (5:0) dao dva gola i namestio jedan, dok je protiv Vojvodine (3:1) jednom zatresao mrežu Novosađana. Takođe, dao je gol i u prvom meču kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Larna u Severnoj Irskoj (4:0), dok u revanšu nije bio u protokolu.

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