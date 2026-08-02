Monako kao Asvel: Dogovoreni igrači traže nove sredine

Sustižu problemi Monako jedan za drugim. Iako je delovalo da će se klub izvući i pronaći novog finansijera u liku nekadašnjeg NBA asa Džamala Mešburna od toga nema ništa. Juče su košarkašku Evropu zasule informacije da on i njegov investicioni fond nisu podneli potrebnu dokumentaciju i podneli finansijske garancije, te tako Kneževima nije dozvoljeno da se takmiče u profesionalnom rangu francuske košarke.

Međutim, ni tu nije kraj Monakovim mukama, jer će izgleda ostati i bez igrača koji su bili predviđeni kao okosnica tima u narednoj sezoni.