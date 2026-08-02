Monako kao Asvel: Dogovoreni igrači traže nove sredine
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 19:12
Doron Rasel i Jakuba Utara traže nove sredine
Sustižu problemi Monako jedan za drugim. Iako je delovalo da će se klub izvući i pronaći novog finansijera u liku nekadašnjeg NBA asa Džamala Mešburna od toga nema ništa. Juče su košarkašku Evropu zasule informacije da on i njegov investicioni fond nisu podneli potrebnu dokumentaciju i podneli finansijske garancije, te tako Kneževima nije dozvoljeno da se takmiče u profesionalnom rangu francuske košarke.
Međutim, ni tu nije kraj Monakovim mukama, jer će izgleda ostati i bez igrača koji su bili predviđeni kao okosnica tima u narednoj sezoni.
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Specijalizovani portal Basket News pustio je u etar informaciju da postoji ozbiljna mogućnost da Monako ostane bez Dorona Fetsa Rasela. Nekadašnji igrač Kluža prošlu sezonu okončao je kao najbolji strelac Evrokupa s prosekom od 19,8 poena i upravo je on bio projektovan kao glavno pojačanje Kneževa i glavni igrač u nadolazećoj sezoni. Ipak, kako pomenuti izvor navodi Amerikanac sa rumunskim pasošem počeo je da gubi strpljenje zbog toga što se i dalje ne zna šta će biti s nekadašnjim vicešampionom Evrope.
Oko Rasela je trebalo sve da se vrti, iako je daleko od atraktivnosti nekih igrača koji su ranije dolazili na Azurnu obalu. U ovom trenutku bi bio pojačanje za tim koji praktično ni nema igrača na rosteru, a daleko od toga da je Rasel jedini koji bi mogao da odjavi Monako, pogotovo što za njega postoji interesovanje i iz Evrolige.
Vrlo moguće je da u klub ne dođe ni Jakuba Utara. Nekadašnji kapiten Monaka dogovorio je povratak u klub posle dvogodišnjeg angažmana u Parizu. Međutim, baš kao i Rasel i on bi mogao da se usled turbulentnog perioda za Kneževe opredeli za neku drugu destinaciju . Nekako, čini se da je tim iz Monte Karla trenutno u koži Asvel. Klub iz Vilerbana suočava se sa odlaskom gotovo svih potpisanih igrača s tim što je razlika u tome što će Asvel gotovo sigurno biti koliko-toliko konkurentan, dok je sudbina Monaka pod velikim znakom pitanja.
Očigledno nekadašnji finalista Evrolige proživljava najteže dane od nastanka kluba, a da li će uspeti da pronađe rešenje, vreme će pokazati.