POLUVREME: Radnik – Crvena zvezda 0:0
Najnovije vesti
čet. 10.09.26. | 18:57
Uz Mozzart Sport pratite dešavanja iz Surdulice
RADNIK – CRVENA ZVEZDA 0:0
Surdulica
Gledalaca: -
Sudija: Andrija Stojanović
RADNIK (4-2-3-1): Radojičić - Lazić, Abubakar, David Stojanović, Filipović - Pejović, Darko Stojanović - Kvarši, Novaković, Džangarovski - Bogdanović.
CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus – Lukasen, Veljković, Nakajama – Gaštarov, Elšnik – Hendel, Abu Fani – Luizu, Balov – Katai.
Komentari / Podeli vest
Albert RijeraMahmudu Badžo
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Najava mečeva
četvrtak | 10.09.2026.
petak | 11.09.2026.
subota | 12.09.2026.