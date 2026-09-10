POLUVREME: Radnik – Crvena zvezda 0:0

čet. 10.09.26. | 18:57

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RADNIK – CRVENA ZVEZDA 0:0

Surdulica

Gledalaca: -

Sudija: Andrija Stojanović

RADNIK (4-2-3-1): Radojičić - Lazić, Abubakar, David Stojanović, Filipović - Pejović, Darko Stojanović - Kvarši, Novaković, Džangarovski - Bogdanović.

CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus – Lukasen, Veljković, Nakajama – Gaštarov, Elšnik – Hendel, Abu Fani – Luizu, Balov – Katai.

tagovi

Albert RijeraMahmudu Badžo
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