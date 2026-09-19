(©Starsport)
(©Starsport)

UŽIVO: Radnik – Partizan 0:0, Miladinović zatresao prečku

sub. 19.09.26. | 17:34

Pratite sa nama tok meča u Surdulici

KVOTE UŽIVO!!!

RADNIK – PARTIZAN 0:0
/19.00, Arena premijum 1/

Stadion: Gradski
Sudija: Srđan Jovanović

RADNIK (4-2-3-1): Radojčić – Lazić, Abubakar, Stojanović, Sonja – Pejović, Popović – Kvarši, Novaković, Jovanović – Bogdanović.

PARTIZAN (4-2-3-1): Krunić – Samson, Lima, Simić, Petrović – Baba, Vukotić – Sek, Miladinović, Trifunović – Kojzek.

KVOTE!!!

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