Alvarezova gorka kazna: Izdaju bi mu možda i oprostili, dva zicera protiv Barse nikako
Vreme čitanja: 6min | pon. 09.11.26. | 10:45
Argentinac propustio dve kolosalne prilike u porazu Madriđana od Barselone i samim tim i šansu da se na najbolji način "opere" od letnje transfer sage
Umesto pokajnika – pokojnik.
Sve oči u Španiji bile su u nedelju uveče uprte u Hulijana Alvareza. Atletikov “izdajnik”, neverni sin koji se letos po svaku cenu trudio da napusti klub i ode u Barselonu, dobio je kao u kakvoj pozorišnoj predstavi priliku da se na otvorenoj sceni Vanda Metropolitana i definitivno pokaje i iskupi za grehe. I to upravo pred onima koje je smrtno uvredio, i to baš u derbiju protiv Barse.
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Katarza je, međutim, izostala, a ova drama završena je na kraju tragično po argentinskog napadača.
Uprkos asistenciji za rani gol Đulijana Simeonea, Alvarez je promašio dve stopostotne šanse i time postao tragičar duela koji je završen pobedom Katalonaca sa 1:2.
U predigri meča, kako otkrivaju španski mediji, uprava Kolčonjerosa ubedila je najvatrenije pristalice da odustanu od planirane koreografije na južnoj tribini – mozaika na kom je prikazan Atletikov crveno-beli dres sa brojem 19 (kojeg nosi Alvarez) iza rešetaka, uz poruku: "Moja slatka kazna".
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Tim činom Alvarezu je suptilno pružena podrška i šansa za iskupljenje, na kom je doduše i sam radio prethodnih nedelja, kako izjavama tako i učinkom na terenu u pobedama protiv Deportiva u La Ligi i Štutgarta u Ligi šampiona.
Delovalo je da je Alvarez mentalno spreman za najvažniji meč dosadašnjeg dela sezone, ali već sam početak naslutio je da neće sve ići prema njegovim željama. U šestom minutu, pri rezultatu 0:0, Argentinac se našao oči u oči sa Đoanom Garsijom, imao sve vreme ovog sveta da odluči kako će da ga matira i od silnog premišljanja – neko zlurad bi primetio, baš kao i u letnjem prelaznom roku – izabrao najgore rešenje. Pokušao je da zaobiđe Barsinog golmana, spetljao se i izazvao salvu zvižduka domaće publike.
Stvari su se, doduše, načas popravile već koji minut kasnije, kada je u školski izvedenoj kontri precizno asistirao Simeoneu mlađem za 1:0.
Pauk, kako je nadimak Alvarezu, vremenom je postepeno nestajao sa radara, povlačeći se pred naletima gostiju, kao uostalom i čitav tim Atletika. Fermin Lopez zadao im je prvi smrtonosni udarac u poslednjim trenucima prvog poluvremena, a upravo je Alvarez propustio šansu da vrati prednost Madriđanima na startu drugog dela.
Koke ga je ponovo ostavio samog pred Garsijom, ali je nesnađeni Alvarez ovoga puta odlučio da ranije završi akciju lobom. Lopta je završila visoko iznad prečke, dok je Argentinac pognuo glavu, svestan važnosti i težine promašaja, iako su i trener Dijego Simeone i Alvarezovi saigrači aplauzima pokušali da mu podignu moral i odvrate navijače od novih zvižduka.
Bezuspešno. Izdaju bi mu nekako možda i oprostili, ali ne i dva promašaja koja su mu zapečatili sudbinu tragičara među Jorgandžijama.
Uprkos porazu i ovakvom ishodu, Čolo je ponovo pritekao u pomoć svom igraču po završetku susreta.
“Odigrao je važnu utakmicu, učestvovao u još tri situacije, pored asistencije za Đulijana. I centaršut za Baenu bio je njegov. Svi smo želeli da postigne gol, ali sačekaćemo ga, jer je veliki igrač. Da bismo stigli tamo gde želimo, potreban nam je najbolji Hulijan. U suprotnom, nećemo uspeti“, poručio je Simeone.
“Odigrao je sjajnu utakmicu. Voleo bih da uvek ima ovoliko prilika kao danas. Nekada imate više sreće i preciznosti, nekada manje," dodao je Baena.
Navijači ipak verovatno drugačije razmišljaju.