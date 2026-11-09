Alvarezova gorka kazna: Izdaju bi mu možda i oprostili, dva zicera protiv Barse nikako

Katarza je, međutim, izostala, a ova drama završena je na kraju tragično po argentinskog napadača.

Uprkos asistenciji za rani gol Đulijana Simeonea, Alvarez je promašio dve stopostotne šanse i time postao tragičar duela koji je završen pobedom Katalonaca sa 1:2.

U predigri meča, kako otkrivaju španski mediji, uprava Kolčonjerosa ubedila je najvatrenije pristalice da odustanu od planirane koreografije na južnoj tribini – mozaika na kom je prikazan Atletikov crveno-beli dres sa brojem 19 (kojeg nosi Alvarez) iza rešetaka, uz poruku: "Moja slatka kazna".

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Tim činom Alvarezu je suptilno pružena podrška i šansa za iskupljenje, na kom je doduše i sam radio prethodnih nedelja, kako izjavama tako i učinkom na terenu u pobedama protiv Deportiva u La Ligi i Štutgarta u Ligi šampiona.

Delovalo je da je Alvarez mentalno spreman za najvažniji meč dosadašnjeg dela sezone, ali već sam početak naslutio je da neće sve ići prema njegovim željama. U šestom minutu, pri rezultatu 0:0, Argentinac se našao oči u oči sa Đoanom Garsijom, imao sve vreme ovog sveta da odluči kako će da ga matira i od silnog premišljanja – neko zlurad bi primetio, baš kao i u letnjem prelaznom roku – izabrao najgore rešenje. Pokušao je da zaobiđe Barsinog golmana, spetljao se i izazvao salvu zvižduka domaće publike.