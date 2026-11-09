Mirjačić protiv Milijaša - sudar najefikasnijih timova u derbiju jeseni Mozzart Bet Prve lige

Ivanjičani su trenutno u seriji od 14 mečeva na kojima nisu doživeli razočaranje, računajući i meč Kupa Srbije sa Jedinstvom u Kruševcu (3:1). U tom periodu su zabeležili devet pobeda, a posebno raspoloženo izgledaju kada igraju kod kuće. U prethodna tri kola pred svojim navijačima pobedili su Bor (3:0), Borac (3:1) i Proleter 023 (4:2), a po tri gola su dali i Napretku i Jedinstvu iz Uba, čak pet Teleoptiku.

S druge strane, TSC je doživeo prvi poraz u sezoni prošlog vikenda u Vršcu (1:2). Tako je izabranicima Nenada Milijaša prekinuta serija od pet uzastopnih pobeda, u kojima su pet golova dali Metalcu, po četiri Boru i Grafičaru, tri Smederevu u Kupu Srbije i dva Teleoptiku.

“Derbi utakmica. Sigurno jedna od najbitnijih u ovom delu sezone. Prvenstvo je nepredvidivo, dosta je teško. Kao što smo videli ima svakakvih rezultata. Ova utakmica će biti sigurno bitna, ali opet neće ništa rešiti zato što je liga dosta ujednačena i ima mnogo prostora da se gube bodovi i da se stiže razlika. Imali smo dugu nedelju, dosta vremena da se pripremimo i maksimalno spremni ulazimo u utakmicu”, kazao je fudbaler TSC-a Milan Radin.

18.00: (2,20) Javor (3,30) TSC Bačka Topola (3,10)

Slično razmišlja i strateg Javora Branko Mirjačić, koji veruje da ćemo gledati vrlo interesantan meč.

„Ova utakmica sa pravom nosi epitet derbija jeseni i igra se za prvo mesto. Može se reći da je TSC individualno i po imenima najzvučnija ekipa u ligi. Moramo obratiti pažnju na njihov individualni kvalitet, a dobro su i vođeni, što pokazuje i bodovni saldo. Prvi poraz su doživeli protiv Vršca u prethodnom kolu i to je možda mala psihološka prednost za nas, jer mi izlazimo iz serije od četiri pobede. Mislim da TSC neće kalkulisati, niti menjati stil igre. Možda će promeniti formaciju ili nekog igrača, ali to je ekipa koja igra agresivno i želi da se nametne, poput nas. Verujem da će publika uživati u dobroj utakmici. Voleo bih domaćinsku atmosferu u Ivanjici i da protivniku ne bude svejedno kraj Moravice“, rekao je Mirjačić.

Njegov kolega na klupi tima iz Bačke Topole, Nenad Milijaš, prisetio se prvog susreta ovih ekipa 9. avgusta. Na severu Srbije je Javor poveo golom Bubakarija Dukurea u prvom poluvremenu, ali TSC je ipak izvukao bod pogotkom Nemanje Nikolića u 66. minutu.

“Jedna lepa utakmica. Imali smo dobru utakmicu kod nas. Završili smo je nerešeno. U kontinuitetu, pored Borca su najbolja ekipa u prvenstvu uz nas. Javor je prošlu utakmicu pobedio, mi smo izgubili. To nam je razlog da sada damo sve od sebe da pobedimo. Neće nam biti lako. Poznajemo se sad već dovoljno. Znamo šta rade dobro i gde su opasni. Isto to znaju i oni o nama. Gledaćemo da imamo što manje negativnih stvari i da iz dobre igre dođemo do pobede”, poručio je Milijaš.

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Subota

Smederevo 1924 – Grafičar 1:5 (1:3)

/Oreščanin 30 – Đorđević 9, 21, Bijelović 43, Obasi 78, 81/

Proleter 023 – OFK Vršac 1:1 (1:1)

/Vukićević 10 – Atem 19/

Loznica - Dubočica 1:2 (1:0)

/Trajkovski 33 – Fara 52, Ela 54/

Nedelja

Voždovac – Borac 0:1 (0:0)

/Popadić 55/

Spartak Subotica – Metalac 1:1 (1:0)

/Kovačević 26 – Cvetinović 73/

Jedinstvo Ub – Teleoptik 1:1 (1:0)

/Denzel 36 – Starčević 83/

Ponedeljak

16.00: (1,57) Napredak (3,60) Bor 1919 (6,00)

18.00: (2,20) Javor (3,30) TSC Bačka Topola (3,10)

***Kvote su podložne promenama