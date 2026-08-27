UŽIVO: Viktorija Plzenj - Crvena zvezda 1:1; Ivanić poravnava

čet. 27.08.26. | 17:49

Pratite uz Mozzart Sport tekstualni prenos revanš utakmice plej-ofa za Ligu Evrope

REVANŠ UTAKMICA PLEJ-OFA UEFA LIGE EVROPE

VIKTORIJA PLZENJ - CRVENA ZVEZDA 1:1

/Adu 8 - Ivanić 11/

***KVOTE***

Plzenj. Doosan Arena.

Sudija: Deni Mekeli (Holandija).

VIKTORIJA PLZENJ (3-5-2): Vigel - Prebsl, Dveh, Spačil - Memić, Červ, Hrošovski, Suare, Doski - Višinski, Adu.

CRVENA ZVEZDA (3-4-3) Mateus - Lukasen, Veljković, Učena - Krunić, Elšnik, Čam, Kostov - Bukari, Ivanić, Arnautović.

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