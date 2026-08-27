UŽIVO: Viktorija Plzenj - Crvena zvezda 1:1; Ivanić poravnava
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čet. 27.08.26. | 17:49
Pratite uz Mozzart Sport tekstualni prenos revanš utakmice plej-ofa za Ligu Evrope
REVANŠ UTAKMICA PLEJ-OFA UEFA LIGE EVROPE
VIKTORIJA PLZENJ - CRVENA ZVEZDA 1:1
/Adu 8 - Ivanić 11/
Plzenj. Doosan Arena.
Sudija: Deni Mekeli (Holandija).
VIKTORIJA PLZENJ (3-5-2): Vigel - Prebsl, Dveh, Spačil - Memić, Červ, Hrošovski, Suare, Doski - Višinski, Adu.
CRVENA ZVEZDA (3-4-3) Mateus - Lukasen, Veljković, Učena - Krunić, Elšnik, Čam, Kostov - Bukari, Ivanić, Arnautović.
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