KRAJ: Vojvodina - Ajaks 1:4

Liga konferecije, 2. kolo kvalifikacija

VOJVODINA - AJAKS 1:4 (1:2)

/Sukačev 28 - Klasen 3, Berhjus 28, Glou 51, Abdala 90+3/

Stadion: Karađorđe (Novi Sad)

Gledalaca: oko 6.500

Sudija: Migel Nogeira (Portugalija)

Vojvodina (4-3-3): Rosić - Nikolić, Tanjga (od 46. Butean), Crnomarković, Baros - Petrović (od 73. Kokanović), Zukić (od 80. Poletanović), Đakovac (od 46. Vidosavljević) - Ranđelović (od 80. Mitrović), Mulahusejnović, Sukačev.

Ajaks (4-3-3): Paes - Rosa, Bouman, Blind (od 69. Enrike), Vindal - Klasen (od 73. Uzan), Reger, Glou (od 69. Mokio) - Berhujs, Dolberg (od 73. Konadu) , Godts (od 90. Abdala).