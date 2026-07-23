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KRAJ: Vojvodina - Ajaks 1:4
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čet. 23.07.26. | 18:53
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Liga konferecije, 2. kolo kvalifikacija
VOJVODINA - AJAKS 1:4 (1:2)
/Sukačev 28 - Klasen 3, Berhjus 28, Glou 51, Abdala 90+3/
Stadion: Karađorđe (Novi Sad)
Gledalaca: oko 6.500
Sudija: Migel Nogeira (Portugalija)
Vojvodina (4-3-3): Rosić - Nikolić, Tanjga (od 46. Butean), Crnomarković, Baros - Petrović (od 73. Kokanović), Zukić (od 80. Poletanović), Đakovac (od 46. Vidosavljević) - Ranđelović (od 80. Mitrović), Mulahusejnović, Sukačev.
Ajaks (4-3-3): Paes - Rosa, Bouman, Blind (od 69. Enrike), Vindal - Klasen (od 73. Uzan), Reger, Glou (od 69. Mokio) - Berhujs, Dolberg (od 73. Konadu) , Godts (od 90. Abdala).
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