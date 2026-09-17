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UŽIVO: Železničar - Crvena zvezda 0:1; Veljković uz zvuk sirene! (VIDEO)
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čet. 17.09.26. | 20:03
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MOZZART BET SUPERLIGA - PETO KOLO (ZAOSTALA UTAKMICA)
ŽELEZNIČAR - CRVENA ZVEZDA 0:1
/Veljković 13/
***NA OVU UTAKMICU ODNOSI SE BENEFIT MOZZART RELAX***
Pančevo
SRC Mladost
Sudija: Stanko Ostraćanin
ŽELEZNIČAR (4-3-3): Popović - Tegeltija, Milikić, Vidojević, Đuričić - Lerno, Jevremović, Šekularac - Kuljanin, Karikari, Pedro.
CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus - Gudelj, Veljković, Nakajama - Gaštarov, Badžo - Kostov, Čam - Bukari, Nijang, Lučić.
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