(Star sport)
(Star sport)

POLUVREME: Železničar - Partizan 1:0

ned. 18.10.26. | 17:15

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MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE, 12. KOLO

ŽELEZNIČAR - PARTIZAN 1:0 (1:0)
/Anke 13/

Pančevo
Sportski centar Mladost
Sudija: Stefan Jeknić

ŽELEZNIČAR: Popović - Tegeltija, Vidojević, Milikić, Đuričić - Jevremović, Šekularac, Plavšić - Jovanović, Anke, Simao. Trener: Radomir Koković.

PARTIZAN: Milošević - Samson, Simić, Lima, Jurčević - Aleksić, Zeković - Čumić, Miladinović, Trifunović - Že. Trener: Saša Ilić:

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