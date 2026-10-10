"Valverdeovo čudo" za podsmevanje: Atletiko optužuje Real da je Urugvajac lažirao povredu
Vreme čitanja: 3min | sub. 10.10.26. | 00:32
Ni 17 dana posle derbija strasti se nisu smirile
Iz ove perspektive, deluje da je derbi između Atletiko Madrida i Reala davno arhivirana stvar, ali posle 17 dana od pomenute utakmice i te kako smo dobili razlog da ponovo pričamo o dvojici aktera pomenutog meča.
Naime, Atletiko je savladao najvećeg rivala - 2:1, a jedna od stvari koja je obeležila sudar Jorgandžija i Blankosa je duel Kang In Lija i Federika Valverdea i mora se priznati oštar start veziste iz Južne Koreje. Real je tada izašao u javnost sa informacijama da je Urguvajac prilikom duele sa igračem Atletika zadobio uganuće skočnog zgloba trećeg stepena, da bi posle toga usledio zahtev Kraljevskog kluba da igrač gradskog rivala po hitnom postupku suspenduje. Međutim...
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Samo 17 dana od navodno "teške povrede" Valverde se naprasno oporavio i vratio na spisak igrača. Naravno, Jorgandžije nisu propustile ovu priliku da se narugaju najvećem rivalu, nazvavši ovakav potez Reala "Valverdeovim čudom".
"Želeli bismo da još jednom čestitamo Real Madridu što nastavlja da ispisuje istoriju dokazujući da je 100 posto svetske medicinske zajednice pogrešilo", stoji u ironičnoj objavi Atletika na zvaničnom Tviter nalogu kluba.
Jasno je da Atletiko na neki način optužuje najvećeg rivala da je cela situacija oko povrede Valverdea čista farsa, što prema spletu događaja može da se ispostavi kao prilično tačno.
Kraljevski klub je odlagao i otezao koliko god je bilo u njegovoj moći kada je reč o statusu Urugvajca, a onda praktično sam sebi pucao u noge. Valverde se našao na spisku za subotnji okršaj sa Viljarealom. Na sve to, kapiten Reala je bez bilo kakvih problema odradio trening sa ekipom i poručio javnosti da se oporavio od "teške povrede", ali u očima ne samo Atletika, već i ljubitelja fudbala širom planete bacio senku na sebe i klub da je sve ono što se dešavalo na derbiju, koji je takođe odigrao, samo čista manipulacija.
Ukoliko se lažiranje povrede uspostavi kao istina, mada pitanje koliko je to dokazivo, onda bi ovo bila ozbiljna blamaža za klub koji slovi za najveći na svetu.
PRIMERA – 8. KOLO
Petak
Malaga - Espanjol 1:1 (0:1)
/Ninjo 90+1 - Saragosa 13/
Subota
14.00: (2,75) Rajo Valjekano (3,20) Atletik Bilbao (2,65) MOZZART RELAX
16.15: (4,60) Alaves (3,60) Atletiko Madrid (1,80) MOZZART RELAX
18.30: (1,10) Barselona (11,0) Hetafe (18,0) MOZZART RELAX
21.00: (1,38) Real Madrid (5,75) Viljereal (6,45) MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (2,75) Elče (3,20) Selta (2,65) MOZZART RELAX
16.15: (1,65) Sosijedad (3,70) Deportivo La Korunja (5,60) MOZZART RELAX
18.30: (1,57) Betis (4,00) Osasuna (6,00) MOZZART RELAX
21.00: (2,30) Rasing Santander (3,50) Valensija (3,00) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,75) Levante (3,20) Sevilja (2,65) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama