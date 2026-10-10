"Valverdovo čudo" za podsmevanje: Atletiko optužuje Real da je Urugvajac lažirao povredu

Iz ove perspektive, deluje da je derbi između Atletiko Madrida i Reala davno arhivirana stvar, ali posle 17 dana od pomenute utakmice i te kako smo dobili razlog da ponovo pričamo o dvojici aktera pomenutog meča.

Naime, Atletiko je savladao najvećeg rivala - 2:1, a jedna od stvari koja je obeležila sudar Jorgandžija i Blankosa je duel Kang In Lija i Federika Valverdea i mora se priznati oštar start veziste iz Južne Koreje. Real je tada izašao u javnost sa informacijama da je Urguvajac prilikom duele sa igračem Atletika zadobio uganuće skočnog zgloba trećeg stepena, da bi posle toga usledio zahtev Kraljevskog kluba da igrač gradskog rivala po hitnom postupku suspenduje. Međutim...