Kerik već pod pritiskom: Zov Lige šampiona, ali za tri dana stižu „bučne komšije”

Engleski mediji se pitaju da li Kerik može da podnese rotaciju u meču Lige šampiona pred duel sa „bučnim komšijama”, kako je Siti nazivao Ser Aleks Ferguson . Kada je pravljen raspored nove sezone, mislilo se da Junajted ima lak posao na početku, ali već pet izgubljenih bodova u prva tri kola stvara pritisak za mladog stručnjaka, nekadašnjeg vezistu tima sa Teatra snova.

Na Old Trafordu je u mislima nedeljni gradski derbi sa Mančester Sitijem na Old Trafordu, ali Liga šampiona kuca na vrata. Rival nimalo atraktivan, azerbejdžanski Sabah, čudo sa Istoka koje ove sezone predvodi Litvanac Dambrauskas s klupe i sa sjajnim Veljkom Simićem na terenu. Nekdašnji fudbaler Crvene zvezde i Vojvodine igra u fantastičnoj formi ovog leta i jedan je od najzaslužnijih za mesto među 36 najboljih timova Evrope.

Kerik je u najavi ovog meča rekao da se raduje ponovnom učešću u Ligi šampiona:

„To je magično takmičenje. To je mesto gde želimo da budemo. Kada ste van njega, shvatite koliko je posebno, a kada ste u njemu, želite da izvučete maksimum iz njega”, rekao je Kerik i dodao:

“Svi smo videli neke posebne noći i posebne stvari u ovom takmičenju ove godine. Izazov je da se borite sa najboljima. Drago mi je da smo ovde, uživaćemo u ovom takmičenju”.

U dva od tri poslednja učešća u evropskoj eliti, Junajted je ispadao u grupnoj fazi. Nije prošao dalje od osmine finala od 2019. Ima samo jednu pobedu u poslednjih sedam utakmica u elitnom takmičenju.

21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)

Menadžer slavnog kluba je potvrdio da se Holanđanin Matijas de Liht, koga nema na terenu skoro godinu dana zbog teške povrede leđa, je sve bliži povratku. I dalje Kerik ne može da računa na Manuela Ugartea, Karlosa Balebu, Adama Dijaloa i Toma Hitona. Rovit je i Markus Rašford koga muči mišić (zamenjen u drugom poluvremenu protiv Karamele u Liverpulu) proteklog vikenda.

Očekuju se promene u timu u odnosu na meč pre četiri dana protiv Evertona. Leni Joro i Nuser Mazraui bi mogli u poslednjoj liniji odbrane da dobiju šansu umesto Harija Megvajera i Luka Šoua, dok bi Andrej Santos mogao da zameni na sredini terena pojačanje iz Aston Vile, Jurija Tilemansa. Napad bi mogao da predvodi Slovenac Benjamin Šeško, strelac drugog gola za Junajted protiv Karamele. Društvo bi mogao da mu pravi Kunja, dok bi Rašford i Mbeumo mogli da počnu s klupe meč sa Sabahom.

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IGRAJ MOZZART RELAX NA LIGI ŠAMPIONA

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LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO

Utorak

AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)

/Marin 21/

Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)

/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/

Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)

/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/

Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)

/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/

Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)

/Haland 47, 90+1/

Lil - Betis 2:3 (2:1)

/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/

Sreda

Barselona – Fajenord 5:1 (2:0)

/Rafinja 3, 57, Adejemi 22, Jamal 77, Žezus 85 – Stajn 82/

Štutgart – Viking 3:1 (3:1)

/Demirović 20, 26, 32 – Tripić 22/

Liverpul – Atletiko 2:1 (1:1)

/Soboslaj 40, Makalister 50 – Ljorente 17/

Napoli – Arsenal 0:1 (0:0)

/Edegor 75/

PSŽ - Slovan Bratislava 6:1 (3:0)

/Dembele 17, 23, Tores 31, 47, 57, Ruiz 87 – Kamara 51/

Sporting – Galatasaraj 3:1 (1:1)

/Katamo 27, Suarez 57, Zalazar 63 – Injasio 5ag/

Četvrtak

18.45: (3,30) Fenerbahče (3,50) Roma (2,15) MOZZART RELAX

18.45: (1,47) PSV (4,60) Šahtjor (6,50)

21.00: (1,08) Bajern (11,0) Bode Glimt (21,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)

21.00: (1,10) Mančester Junajted (10,0) Sabah (19,0) MOZZART RELAX

21.00: (2,70) Slavija (3,40) Lans (2,60) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama