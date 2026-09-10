Partizanov spisak pojačanja postoji! Čekaju se NBA timovi i oktobar za nove potpise

Ključni tajming za Partizanovu potragu usko je vezan za dešavanja s druge strane Atlantika i raspored u NBA ligi. Pripremne utakmice u SAD završavaju se u trećoj sedmici oktobra (oko 17. oktobra), dok NBA timovi imaju rok da do pred sam start regularne sezone (oko 20. oktobra) skrate svoje sastave na maksimalno 15 standardnih ugovora. Najveći talas otpuštanja dešava se u periodu između 17. i 19. oktobra. Igrači koji budu presečeni s posmatračkih i Exhibit 10 ugovora moraju da provedu 48 sati na vejver listi, nakon čega postaju slobodni agenti i mogu zvanično da pregovaraju sa evropskim klubovima.

Međutim, u taboru crno-belih svesni su da sam igrački kvalitet nije jedini kriterijum. Glavni cilj stručnog štaba i uprave jeste da pronađu čoveka koji iskreno želi da dođe u Evropu kako bi napredovao, razvijao svoju igru i dokazao se na evroligaškoj sceni. Crno-belima nije potreban neko kome je odlazak iz SAD „noćna mora“ i ko se na terenu i u svlačionici ponaša kao da ga neko primorava da igra košarku van domovine. Traži se košarkaš sa pravim mentalitetom, spreman da prihvati evropsku košarkašku kulturu, naporan ritam i taktičke zahteve Đoana Penjaroje, kako bi bio pravo pojačanje u borbi za sve trofeje.

Uostalom, nešto kao Itan Tompson. Momak koji je prošle sezone nosio dres Indijane nekako je nenadano došao u Partizan ovoga leta, posle propalih poslova sa Armonijem Bruksom i Vendelom Murom. Međutim, crno-beli su se onda okrenuli Tompsonu, koji ima jasnih kvaliteta, uz to da je veoma entuzijastičan na svakom treningu, što nam je takođe potvrđeno iz kluba, pa je to recept i za preostala dva igrača koja bi onda kompletirala roster za narednu sezonu.

Partizan, po svemu sudeći, počinje sezonu sa trenutnim snagama, a prvi okršaj u Evroligi zakazan je za 25. septembar, kada u Beograd bude stigla Olimpija iz Milana.