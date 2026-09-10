Partizanov spisak pojačanja postoji! Čekaju se NBA timovi i oktobar za nove potpise
Vreme čitanja: 2min | čet. 10.09.26. | 10:00
Crno-beli na čelu sa Đoanom Penjarojom aktivno traže još dva igrača za narednu sezonu
Pripreme za novu sezonu su uveliko počele. Ostalo je još dve nedelje do početka sezone, a ekipa Partizan Mozzart Beta nije kompletirala ekipu. Iako su u klubu svi zadovoljni trenutnim sastavom, isto tako su svesni da trenutan broj igrača jednostavno nije dovoljan za sve ono što predstoji, pa se zato i dalje aktivno traže pojačanja. Kako je potvrđeno Mozzart Sportu, postoji spisak od desetak imena koja se aktivno prate, mahom svi igraju u Sjedinjenim Američkim Državama, a sada ostaje samo da se sačeka i probere ono što najviše odgovara treneru Đoanu Penjaroji.
Naime, kako je Penjaroja sam istakao u intervjuu za Mozzart Sport, traže se dva igrača.
„Tražimo igrača na poziciji tri-dva i još jednog visokog igrača, opciju na četiri ili četiri-pet, koji može da raširi teren šutem. Tržište u ovom momentu nije lako, ali ne smemo paničiti. Radije ću sačekati i ostati smiren nego brzopleto dovesti nekoga samo da bismo popunili broj“, rekao je Penjaroja.
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Ključni tajming za Partizanovu potragu usko je vezan za dešavanja s druge strane Atlantika i raspored u NBA ligi. Pripremne utakmice u SAD završavaju se u trećoj sedmici oktobra (oko 17. oktobra), dok NBA timovi imaju rok da do pred sam start regularne sezone (oko 20. oktobra) skrate svoje sastave na maksimalno 15 standardnih ugovora. Najveći talas otpuštanja dešava se u periodu između 17. i 19. oktobra. Igrači koji budu presečeni s posmatračkih i Exhibit 10 ugovora moraju da provedu 48 sati na vejver listi, nakon čega postaju slobodni agenti i mogu zvanično da pregovaraju sa evropskim klubovima.
Međutim, u taboru crno-belih svesni su da sam igrački kvalitet nije jedini kriterijum. Glavni cilj stručnog štaba i uprave jeste da pronađu čoveka koji iskreno želi da dođe u Evropu kako bi napredovao, razvijao svoju igru i dokazao se na evroligaškoj sceni. Crno-belima nije potreban neko kome je odlazak iz SAD „noćna mora“ i ko se na terenu i u svlačionici ponaša kao da ga neko primorava da igra košarku van domovine. Traži se košarkaš sa pravim mentalitetom, spreman da prihvati evropsku košarkašku kulturu, naporan ritam i taktičke zahteve Đoana Penjaroje, kako bi bio pravo pojačanje u borbi za sve trofeje.
Uostalom, nešto kao Itan Tompson. Momak koji je prošle sezone nosio dres Indijane nekako je nenadano došao u Partizan ovoga leta, posle propalih poslova sa Armonijem Bruksom i Vendelom Murom. Međutim, crno-beli su se onda okrenuli Tompsonu, koji ima jasnih kvaliteta, uz to da je veoma entuzijastičan na svakom treningu, što nam je takođe potvrđeno iz kluba, pa je to recept i za preostala dva igrača koja bi onda kompletirala roster za narednu sezonu.
Partizan, po svemu sudeći, počinje sezonu sa trenutnim snagama, a prvi okršaj u Evroligi zakazan je za 25. septembar, kada u Beograd bude stigla Olimpija iz Milana.