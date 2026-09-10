Ekskluzivni klub Lige šampiona – Ćavi, Inijesta, Kros i Edegor! Tako treba da igra kapiten Arsenala

Norvežanin se preporodio, a londonski klub opet je u stanju da igra kao pre dve ili tri godine. I što je za Mikela Artetu i sve u klubu još važnije – da pobeđuje. Došao je do pehara u Komjuniti šildu, svezao tri pobede u Premijer ligi, pa pridodao i jednu u Ligi šampiona, a autor nje bio je Martin Edegor . Torpedovao je loptu u mrežu Napolija, a sinoć se dalo videti i da mu je uloga drugačija…

Priznao je i Mikel Arteta da ju je promenio, te oduda i toliko golova: četiri na pet utakmica od sredine avgusta.

„Ulazi u te pozicije mnogo češće, nego što je ranije, i sada je u takvom emocionalnom stanju da zna da lopta može da završi u mreži. Postigao je nestvaran gol“, rekao je trener Arsenala.

Jedno upada u oči, a to je koliko je bliže golu i koliko češće ulazi u protivnički šesnaesterac. Protekle sezone je imao tek 2,5 kontakta u kaznenom prostoru suparnika na 90 minuta, a u tekućoj – 4,3. Tobdžije sada imaju više igrača koji mogu da iznesu loptu, da je povuku napred. Ne troši se toliko, ponajviše mu je olakšao Hristos Colis. Grk je upisao četiri asistencije, rasteretio je noprveškog kreativca.

Dosta toga je i do fizičke spreme i toga kako se Norvežanin oseća.

„Nikada kod njega kvalitet nije bio sporan, on se nije dovodio u pitanje. Ali, on je prošle sezone doživeo povredu ramena, pa ligamenta. Nije lako. I onda pogledate šta je radio na Mundijalu, pa kako je počeo sezonu – to je Martin koga znamo i volimo, to je naš kapiten“, poručio je Deklan Rajs posle pobede u Napulju.

(©Reuters)

Prethodne sezone Martin Edegor dao je tek jedan gol na 36 utakmice, često je bio van kombinacije za sastav, a sada u avgustu i septembru, na pet utakmica – četiri komada. Pogađao je protiv Mančester Sitija u komjuniti šildu, Koventrija i Čelsija, te Napolija u Ligi šampiona. Nije se upisao samo u duelu sa Aston Vilom i samo tada nije bio proglašen igračem utakmice.

Napoli je rešio veoma lepim udarcem sa distance, završio je akciju u kojoj je bilo 29 dodavanja. I dok je većina na Ostrvu oduševljena, Roja Kina jedno kopka…

„Najveća razlika je u tome što više ne čeka da se nešto desi na utakmici, nego preuzima odgovornost. Kada ste kapiten velikog kluba, morate da budete igrač koji traži loptu kada svi ostali razmišljaju da je se reše“, kazao je Roj Kin i dodao:

„To je ono što želite od kapitena, ne nužno sezonu sa 30 golova. Ne bih ni želeo da postane opsednut postizanjem golova, jer to nije njegov posao. Njegov posao je da Arsenal funkcioniše“.