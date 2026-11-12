Vanja Dragojević o danima u Glazgovu: Navijači Rendžersa mi pišu da će doći moje vreme

„Raspoloženje je odlično, kao i uvek. Baš sam komentarisao sa nekim saigračima koliko svi jedva čekamo da se okupimo ovde. Celokupna atmosfera u centru i ljudi koji su oko nas, koji vode računa o nama, stvarno su sjajni. Mislim da svaki igrač jedva čeka da dođe i igra za reprezentaciju“, istakao je Dragojević u razgovoru za sajt FSS.

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Prema rečima nekadašnjeg kapitena Partizana, u taboru Orlova vlada porodičan ambijent, što je jedan od razloga što sa osmehom dolazi na okupljanja. Povrh svega, i kada su na programu klupske obaveze, u neprestanom je kontaktu sa selektorom Veljkom Paunovićem.

„Ogromna je privilegija biti ovde i trenirati sa ovakvim igračima i, pre svega, ovakvim ljudima. Veoma je važno sticati iskustvo uz tako ozbiljne fudbalere. Stariji igrači su nas mlađe baš dobro prihvatili. Mnogo nam pomažu i na treninzima i van njih, dok smo u centru. Zbog toga se osećamo srećno, zadovoljno i osećamo pripadnost. Selektor me stalno zove i brine o meni i dok sam u klubu. To je baš bitno. Uz odgovornost koju osećamo zato što igramo za Srbiju, osećamo je i prema njemu, jer se u svakom trenutku trudi da nam pomogne. Uvek želi da priđe, objasni, pomogne u svakom segmentu igre, ali i van terena. Nama mladima mnogo znače njegovo iskustvo i saveti, to što imamo nekoga ko stalno misli o nama, iako nismo sve vreme zajedno. Mislim da se u prethodnom periodu videla povezanost u ekipi i među svim ljudima koji su sa nama. Sve ide u pozitivnom smeru i verujem da će doći i pozitivni rezultati. Mislim da smo to zaslužili.“

Da Orlovi dišu svi za jednog pokazuje i susret Vanje Dragojevića i Aleksandra Mitrovića.

„Kao i Mitar, i ja sam dete Partizana. Kada sam prvi put došao, persirao sam mu iz poštovanja. On se odmah našalio i rekao mi da nema potrebe da mu se obraćam sa ’Vi’, da smo sada saigrači. Meni je to bilo nestvarno. Velika je čast deliti svlačionicu sa takvim veličinama. Stariji nam mnogo pomažu, savetima i svakodnevnim razgovorima podstiču nas da budemo bolji. Osećam se sjajno, jer vidim da imam njihovu iskrenu podršku.“

(Reuters)

Razgovor je zatim skliznuo na temu klupskog fudbala i obaveza koje rođeni Zemunac ima u Škotskoj, gde je od letos član Rendžersa.

„Glazgov je veoma lep grad, a u Škotskoj se svuda oseća koliko drže do tradicije. Tako je i u Rendžersu. Od prvog dana potrudili su se da se osećam kao da sam već dugo tamo, da naučim stvari o klubu i shvatim koliko su ponosni na svoju istoriju. Što više vremena provodim tamo, sve više osećam klub. Posebna je energija i mnogo vode računa o tome da se svaki igrač poveže sa Rendžersom, da razvije emociju. Mislim da je letošnji potpis bio pravi potez. Rendžers je klub sa šampionskim mentalitetom, koji uvek traži pobedu. Navijači su me lepo prihvatili i drago mi je što su prepoznali moju želju i energiju, koja je slična energiji kluba.“

Iako nije u prvom planu kod trenera Dereka Mekinisa, skupivši samo 282 minuta u dosadašnjem toku sezone, centralni vezista je obasut pažnjom ljudi u klubu, ali i van Ajbroksa, od navijača škotskog velikana, koji mu maltene svakodnevno pišu poruke.

„Nisam mogao da verujem koliko sam dobio poruka podrške: da čekam svoje vreme, da će doći, da budem strpljiv. Bilo mi je fascinantno koliko navijač želi da pomogne igraču da nastavi da veruje u sebe. Oni mnogo vole klub i fudbal i stvarno guraju Rendžers napred. Verujem da se sve dešava sa razlogom, da će sve doći na svoje. Potrebno je da budem strpljiv i da, kada dođe šansa, budem najspremniji mogući. Verujem u Boga i zahvalan sam na privilegiji da radim posao koji najviše volim. Na nama je da svakog dana damo sve od sebe.“

Do pre samo nekoliko meseci Vanja je igrao ligu skromnog intenziteta, a sada je u takmičenju u kome se podrazumeva da sve puca na sve strane. U takvom ambijentu struka traži atlete.

„U Srbiji ima mnogo kvalitetnih ekipa i igrača, ali škotska liga je brža i fizički jača. Ima mnogo intenziteta i to je bila jedna od stvari koje su presudile da je izaberem kao sledeći korak. I u Partizanu je moja pozicija zahtevala mnogo trke, duela i intenziteta, tako da mislim da je ovo prava liga za mene. Drago mi je što mi je trener protiv Hibernijana ukazao poverenje i na poziciji desnog beka. Uvek sam stavljao ekipu ispred sebe, tako sam učen odmalena. Stvarno mi nije problem da za klub ili reprezentaciju igram na kojoj god poziciji je potrebno.“

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U Glazgovu je Dragojević skoro u svakodnevnom kontaktu sa Kostom Nedeljkovićem, poznanikom još iz omladinske selekcije Srbije.

„Počeli smo više da se družimo u A selekciji, jer smo u tom trenutku bili najmlađi. Imamo dosta sličnosti kao osobe i karakteri i baš smo se poklopili. Velika je pomoć što je on tu za mene i ja za njega. Kada imaš nekoga svog, iz svoje zemlje, mnogo je drugačije nego kada si sam. Kosta mi mnogo znači, prvo kao prijatelj, a onda i kao saigrač. Veliki je profesionalac i svakodnevno me podstiče da radim više, da budem fokusiran i ne zapostavim stvari koje moram da uradim. Mislim da i ja njega u nekim segmentima guram napred, da budemo bolji. To je jako važno za nas.“

Iako nije bio akter prvenstvenog, Vanja je osetio draž Old Firm derbija upisavši nastup pred kraj kup duela koji je njegov tim dobio 3:0.

„Atmosfera je nestvarna. Pokušao sam nešto da kažem našem napadaču, bio je na dva metra od mene, a nije me ni čuo. Svih 90 minuta intenzitet je neverovatan. Kada ste na terenu, shvatite zašto taj derbi smatraju jednim od najvećih na svetu. Ispred stadiona se okupilo nekoliko hiljada ljudi. Roditelji sa malom decom, stariji, mladi, svi su došli da nas isprate. Kada vidiš da se toliko ljudi probudilo rano u nedelju samo da bi te podržalo, ne možeš da im ne uzvratiš tako što ćeš dati sve od sebe na terenu“, istakao je Vanja Dragojević.