As Reala ne može u Madrid: Da li tinja sukob na relaciji Zidan-Embape?

Zbog lakše povrede, Kilijan Embape je van stroja za meč sa Italijom (20.45) na San Siru u Milanu u petom kolu Lige nacije. Francuski mediji bruje da je došlo do nesuglasica na relaciji Kilijan Embape-Zinedin Zidan. Naime, jedan od najboljih svetskih fudbalera je imao spreman privatni avion u Parizu da odleti za Madrid u dogovoru sa medicinskim timom Reala, ali mu Zinedin Zidan to nije dozvolio.

20.45: (3,50) Italija (3,80) Francuska (1,95)

Zadržao ga u reprezentaciji jer postoji šansa da bude spreman za tri dana za meč protiv Turske u Parizu. Na konferenciji za medije na San Siru, Zinedin Zidan nije ulazio u detalje, samo je potvrdio da na Kilijana Embapea neće moći da računa u meču koji bi Francuzima mogao da donese overu plasmana u četvrtfinale Lige nacija.

“Biće van terena. Osetio je blagi bol i nećemo da rizikujemo. Nisam srećan kada gubim igrače, ali to je deo igre. Nadam se da nije ništa ozbiljno i da ćemo ga imati ponovo na terenu u nedelju”, rekao je Zinedin Zidan.

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Za meč sa Azurima, ali i za Turke, neće igrati ni nedovoljno oporavljeni Markus Tiram i Oreljan Čuameni.

“Imali smo slučaj sa njih dvojicom koji ne mogu da nam pomognu ni u nedelju. Mogu da razumem njihovu želju i da ideju da dođu u Klerfonten uprkos lakšim povredama. Želeli su da budu sa nama i to je odlično. Što se tiče Kilijana, to je samo bio samo manji napor, trebalo bi da bude spreman za nedelju”, pojasnio je selektor Galskih petlova.

18.00: (3,60) Turska (4,00) Belgija (1,90) MOZZART RELAX

Zamena za Kilijana Embapea mogao bi da bude mladi Seni Majulu koji blista u dresu Pari Sen Žermena.

“Može da igra na toj poziciji, ali ga smatram i veznim igračem, Radi sjajne stvari sa Pari Sen Žermenom. Mladi je igrač, sviđa mi se njegova zrelost”.