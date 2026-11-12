As Reala ne može u Madrid: Da li tinja sukob na relaciji Zidan-Embape?
Vreme čitanja: 3min | čet. 12.11.26. | 10:50
Napadač Kraljevića ne igra protiv Italije u Milanu (20.45) u petom kolu Lige nacija, ali mu novi selektor Trikolora nije dozvolio da odleti za špansku prestonicu privatnim avionom
Kilijan Embape je velika zvezda svetskog fudbala, ali ima mnogih koji smatraju da je “trula jabuka”, da remeti atmosferu u svlačionici. Daje golove u Realu, ali nula trofeja u taboru Kraljevića za dve i po godine. Prethodnik na klupi Francuske Didije Dešan imao je razumevanja za sjanog napadača.
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Zbog lakše povrede, Kilijan Embape je van stroja za meč sa Italijom (20.45) na San Siru u Milanu u petom kolu Lige nacije. Francuski mediji bruje da je došlo do nesuglasica na relaciji Kilijan Embape-Zinedin Zidan. Naime, jedan od najboljih svetskih fudbalera je imao spreman privatni avion u Parizu da odleti za Madrid u dogovoru sa medicinskim timom Reala, ali mu Zinedin Zidan to nije dozvolio.
20.45: (3,50) Italija (3,80) Francuska (1,95)
Zadržao ga u reprezentaciji jer postoji šansa da bude spreman za tri dana za meč protiv Turske u Parizu. Na konferenciji za medije na San Siru, Zinedin Zidan nije ulazio u detalje, samo je potvrdio da na Kilijana Embapea neće moći da računa u meču koji bi Francuzima mogao da donese overu plasmana u četvrtfinale Lige nacija.
“Biće van terena. Osetio je blagi bol i nećemo da rizikujemo. Nisam srećan kada gubim igrače, ali to je deo igre. Nadam se da nije ništa ozbiljno i da ćemo ga imati ponovo na terenu u nedelju”, rekao je Zinedin Zidan.
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Za meč sa Azurima, ali i za Turke, neće igrati ni nedovoljno oporavljeni Markus Tiram i Oreljan Čuameni.
“Imali smo slučaj sa njih dvojicom koji ne mogu da nam pomognu ni u nedelju. Mogu da razumem njihovu želju i da ideju da dođu u Klerfonten uprkos lakšim povredama. Želeli su da budu sa nama i to je odlično. Što se tiče Kilijana, to je samo bio samo manji napor, trebalo bi da bude spreman za nedelju”, pojasnio je selektor Galskih petlova.
18.00: (3,60) Turska (4,00) Belgija (1,90) MOZZART RELAX
Zamena za Kilijana Embapea mogao bi da bude mladi Seni Majulu koji blista u dresu Pari Sen Žermena.
“Može da igra na toj poziciji, ali ga smatram i veznim igračem, Radi sjajne stvari sa Pari Sen Žermenom. Mladi je igrač, sviđa mi se njegova zrelost”.
Podsetimo, Zinedin Zidan za ovu akciju ne može da računa ni na Usmana Dembelea, Estebana Lepola, Magnesa Aklijuša... Tu je sigurna opcija Majkl Olise oko koga bi trebalo da se zasniva igra Francuza. U napadu je siguran i napadač Pari Sen Žermena Dezire Due.
“Ono što je Dezire radio u poslednje vreme je veličanstveno. On je mlad igrač sa mnogo talenta. Sviđa mi se, želi da se poboljša, da osvaja trofeje. Vidim sebe u njemu kao igrača. I ja sam voleo da slušam veterane. Dezire Due može da igra bilo gde, ali iskreno, najbolji je na levom krilu”, istakao je Zinedin Zidan.
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO
Četvrtak
GRUPA 1
18.00: (3,60) Turska (4,00) Belgija (1,90) MOZZART RELAX
GRUPA 3
20.45: (11,0) Češka (6,50) Španija (1,23)
Subota
GRUPA 4
18.00: (1,25) Norveška (6,25) Vels (10,5)
20.45: (1,47) Portugalija (4,90) Danska (5,80)
***kvote su podložne promenama