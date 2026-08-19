VAR analiza 5. kola: Ispravno dosuđen penal za IMT (VIDEO)

Najzanimljiviji detalj je bio na utakmici IMT – Radnički Niš gde je pred kraj dosuđen penal za Traktoriste zbog igranja rukom. Sudija Milan Mitić u prvi mah nije pokazao na belu tačku, ali je posle poziva iz VAR sobe dugo gledao snimak i presudio da je – penal. A, golman Radničkog Kostić ga je odbranio.

„Nakon što je lopta ubačena u kazneni prostor, dolazi do duela u vazduhu između odbrambenog igrača i napadača. Odbrambeni igrač odigrava loptu glavom, a zatim ga lopta pogađa u ruku. Ruka se nalazi u neprirodnom položaju, iznad nivoa ramena. VAR nakon analize preporučuje sudiji OFR, koji ispravno dosuđuje kazneni udarac. Situacija je kažnjiva zbog visokog položaja ruke, koja se nalazi daleko od tela i iznad nivoa ramena. U slučaju prirodnog položaja ruke, kazneni udarac ne bi bio dosuđen“, stoji u objašnjenju na sajtu FSS-a.

Na utakmici Čukarički – OFK Beograd Mozzart Bet takođe je dosuđen penal posle intervencije iz VAR sobe.

„Do lopte, koja je upućena ka napadaču, pokušava da dođe odbrambeni igrač, pritom stavljajući ruku na lice napadača, odnosno čineći prekršaj. VAR sudija nakon analize dostupnih snimaka, poziva sudiju na OFR, a zatim sudija donosi ispravnu tehničku odluku“, stoji u objašnjenju.

Na istom meču arbitar Momčilo Marković je dosudio još jedan penal za Čukarički, ali ga je poništio posle VAR asistencije.

„Nakon duela u kaznenom prostoru između napadača i golmana, sudija je dosudio kazneni udarac. VAR je analizom utvrdio da je prilikom duela golman jasno odigrao loptom i, stoga, preporučio je pregled snimka. Nakon OFR, doneta je ispravna odluka“, piše u analizi.

Na meču Partizan – Radnički Kragujevac štoper gostujućeg tima Hilu je dobio crveni karton zbog žestokog starta na Bogdanu Kostiću, ali je isključen tek posle poziva iz VAR sobe sudiji Danilu Nikoliću da pogleda snimak.

„Napadač kreće prema protivničkom golu i biva fauliran. Sudija je pokazao žuti karton. Imajući u vidu kontrolu lopte od strane napadača, pravac kretanja ka protivničkom golu. distancu od gola, kao i raspored protivničkih igrača na terenu, ispunjeni su svi nabrojani uslovi da VAR preporuči sudiji OFR zbog zaustavljanja očigledne prilike za postizanje pogotka. Nakon pregleda snimka, sudija je doneo ispravnu odluku“, piše u analizi.