Vila potvrdila: Kosta Nedeljković ide u Rendžers

„Aston Vila može da potvrdi da je Kosta Nedeljković prešao u Rendžers na pozajmicu do kraja sezone. Srpski internacionalac odlazi u Glazgov na privremenu pozajmicu, nakon što je prošlu sezone bio na pozajmici u RB Lajpcigu u Nemačkoj.

Nedeljković je potpisao za Vilu u januaru 2024. godine, koji je kada je debitovao postao 1000. igrač koji je predstavljao ovaj klub“.

Ono što ne piše u klupskom saopštenju, a što su pominjali mediji prethodnih dana je da Rendžers u ugovoru o pozajmici ima i klauzulu o otkupu, koji postaje obavezan ako Nedeljković odigra određeni broj utakmica. U tom slučaju Policajci iz Glazgova će morati da plate Aston Vili 4.500.000 evra.