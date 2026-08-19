Vila potvrdila: Kosta Nedeljković ide u Rendžers
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Vreme čitanja: 1min | sre. 19.08.26. | 11:58
Desni bek postaje saigrač Vanji Dragojeviću
Čekala se samo zvanična potvrdila i stigla je: Aston Vila je objavila da Kosta Nedeljković ide na pozajmicu u Glazgov Rendžers.
Na klupskom sajtu kluba iz Birmingema objavljena je informacija:
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„Aston Vila može da potvrdi da je Kosta Nedeljković prešao u Rendžers na pozajmicu do kraja sezone. Srpski internacionalac odlazi u Glazgov na privremenu pozajmicu, nakon što je prošlu sezone bio na pozajmici u RB Lajpcigu u Nemačkoj.
Nedeljković je potpisao za Vilu u januaru 2024. godine, koji je kada je debitovao postao 1000. igrač koji je predstavljao ovaj klub“.
Ono što ne piše u klupskom saopštenju, a što su pominjali mediji prethodnih dana je da Rendžers u ugovoru o pozajmici ima i klauzulu o otkupu, koji postaje obavezan ako Nedeljković odigra određeni broj utakmica. U tom slučaju Policajci iz Glazgova će morati da plate Aston Vili 4.500.000 evra.
Iako Rendžers ima dvojicu desnih bekova u timu, Nedeljković je obavio nekoliko razgovora sa trenerom Derekom Mekinisom, na čiju preporuku stiže u Glazgov.
Škotski klub će u sezoni koja je nedavno počela imati u timu dvojicu srpskih reprezentativaca: Vanju Dragojevića, koji je bio kapiten Partizana i Kostu Nedeljkovića, koji je bio igrač Crvene zvezde.