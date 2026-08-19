Ludo: Da li znate koliko je do danas Artur Melo koštao Juventus?

Kada se novcu izdvojenom za transfer dodaju troškovi plata koji su tokom godina pali na teret kluba, ukupna ulaganja u ovog momka premašila su cifru od 100.000.000 evra?! A onda kada se taj iznos podeli sa svega 63 nastupa, dolazi se do podatka da je Brazilac Juventus koštao više od 1.500.000 evra po utakmici.

(6.75) FROZINONE (4.20) JUVENTUS (1.50)

Značajan deo ukupnog iznosa odnosio se upravo na njegova primanja. Ona su tokom prve tri sezone u Italiji iznosila oko 12.000.000 evra bruto godišnje. Artur je kasnije pristao na smanjenje plate kako bi olakšao odlaske na pozajmice u kojima su drugi klubovi preuzimali deo njegovih primanja, međutim klub iz Torina je svakako žestoko finansijski 'krvario' sve ovo vreme.

Tokom prethodne četiri sezone Artur Melo nastupao je za Liverpul, Fjorentinu, Đironu i Gremio. Ipak, nijedna od tih epizoda nije dovela do trajnog rastanka sa Juventusom, pa je Brazilac sve do danas ostao pod ugovorom sa torinskim klubom.

Sada je, tvrde italijanske kolege, kucnuo čas za definitivan rastanak. Dama se rešava ogromnog balasta, ali rupa u kasi ostaje.