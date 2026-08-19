Ludo: Da li znate koliko je do danas Artur Melo koštao Juventus?
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 13:08
Italijani sračunali dok se čeka ozvaničenje kraja šest godina duge saradnje
Peti na rang listi najvećih kupovina u istoriji Juventusa, a samo 63 utakmice za Staru damu. Šest godina pošto je stigao u Torino, avantura Artura Mela (30) u crno-belom konačno se završava, nakon što su dve strane pred sporazumnim raskidom ugovora koji važi do leta 2027. godine.
Brazilac je stigao u Torino iz Barselone za 72.000.000 evra, uz potencijalne bonuse. Predstavljen je kao veliko pojačanje i praktično zamena za Miralema Pjanića, koji je u okviru istog posla otišao u suprotnom pravcu (obukavši dres katalonskog kluba), međutim nikada nije opravdao očekivanja. Poslednju zvaničnu utakmicu za Juve Melo je odigrao još u maju 2022. godine.
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Kada se novcu izdvojenom za transfer dodaju troškovi plata koji su tokom godina pali na teret kluba, ukupna ulaganja u ovog momka premašila su cifru od 100.000.000 evra?! A onda kada se taj iznos podeli sa svega 63 nastupa, dolazi se do podatka da je Brazilac Juventus koštao više od 1.500.000 evra po utakmici.
(6.75) FROZINONE (4.20) JUVENTUS (1.50)
Značajan deo ukupnog iznosa odnosio se upravo na njegova primanja. Ona su tokom prve tri sezone u Italiji iznosila oko 12.000.000 evra bruto godišnje. Artur je kasnije pristao na smanjenje plate kako bi olakšao odlaske na pozajmice u kojima su drugi klubovi preuzimali deo njegovih primanja, međutim klub iz Torina je svakako žestoko finansijski 'krvario' sve ovo vreme.
Tokom prethodne četiri sezone Artur Melo nastupao je za Liverpul, Fjorentinu, Đironu i Gremio. Ipak, nijedna od tih epizoda nije dovela do trajnog rastanka sa Juventusom, pa je Brazilac sve do danas ostao pod ugovorom sa torinskim klubom.
Sada je, tvrde italijanske kolege, kucnuo čas za definitivan rastanak. Dama se rešava ogromnog balasta, ali rupa u kasi ostaje.