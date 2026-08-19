Blat dobio milionski ugovor, pa ostao bez mesta na pripremama

Veliki problem za Hapoel predstavlja činjenica da je većina evroligaških ekipa praktično kompletirala rostere, dok su pojedine već započele i pripreme, pa Blat u ovom trenutku nema previše opcija na raspolaganju.

Jasno je da njegovo dovođenje nije bilo trenerova ideja, već potez čelnika kluba nakon što je Makabi preuzeo Jama Madara iz Hapoela. Crveni su želeli da gradskom rivalu uzvrate istom merom, ali je takav potez sada doveo do prilično neobične situacije u kojoj igrač sa višegodišnjim ugovorom neće ni započeti pripreme sa ekipom.

Dok se bude tražilo rešenje za njegovu klupsku budućnost, Blata očekuju obaveze sa reprezentacijom Izraela. Nacionalni tim se nalazi na poslednjem mestu u grupi sa učinkom od dve pobede i četiri poraza, i očekuju ih utakmice protiv Poljske i Letonije.

Blat je prethodne sezone odigrao svih 38 utakmica u Evroligi za Makabi, gde je za prosečno 19,4 minuta beležio 7,1 poen i 5,2 asistencije. Iako izraelski velikan nije uspeo da se domogne plej-ofa najjačeg evropskog takmičenja, znatno više uspeha imao je na domaćoj sceni, gde je sezonu završio osvajanjem šampionske titule.

Hapoel je u međuvremenu dodatno popunio bekovsku liniju dovođenjem Tomasa Satoranskog, Judžina Džermana i Kadina Karingtona. Pored njih, dres izraelskog kluba naredne sezone nosiće i Amir Kofi, Zek Ledej, Džejkob Topin i Frederik Burdiljon.