Iz NBA u Maksima Romu: Holidej stiže u Rim

Posle dugo vremena deluje da će se u Rimu igrati kvalitetna košarka. Istina, nema više Lotomatike kakvu znamo, ali novi klubovi iz Večnog grada prave rostere konkurentne za ono što ih čeka u Evrokupu.

Ekipe još nisu kompletirane, ali se čini da je Maksima Roma dovela najveće pojačanje u dosadašnjem toku prelaznog roka. Naime, klub iz glavnog grada Italije potpisao je ugovor sa doskorašnjim igračem Hjuston Roketsa Aronom Holidejom, prenosi Pianeta Basket.

"Izuzetno sam ponosan što sam se pridružio Maksima Romi i što me čeka moj prvi izazov u evropskoj košarci. Za mene ovo predstavlja važan korak u karijeri i uzbudljiv izazov, jer sam odmah osetio poverenje kluba i ozbiljnu ambiciju koja stoji iza ovog projekta. Igranje na najvišem nivou u NBA ligi me tera da ovde svaki dan donosim pobednički mentalitet, liderstvo i jak tempo. Takmičenje u Seriji A i Evrokupu donosi to da možemo da izgradimo nešto veliko i borimo se za trofeje u Evropi. Rim je kultni grad i ovde jedva čekam da počnem da treniram sa ekipom, kako bi saznao naš mentalitet, a mi pobeđivali u utakmicama", rekao je novajlija Maksima Rome.