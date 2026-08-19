Iz NBA u Maksima Romu: Holidej stiže u Rim
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 12:39
Veliki posao tima iz glavnog grada Italije
Posle dugo vremena deluje da će se u Rimu igrati kvalitetna košarka. Istina, nema više Lotomatike kakvu znamo, ali novi klubovi iz Večnog grada prave rostere konkurentne za ono što ih čeka u Evrokupu.
Ekipe još nisu kompletirane, ali se čini da je Maksima Roma dovela najveće pojačanje u dosadašnjem toku prelaznog roka. Naime, klub iz glavnog grada Italije potpisao je ugovor sa doskorašnjim igračem Hjuston Roketsa Aronom Holidejom, prenosi Pianeta Basket.
"Izuzetno sam ponosan što sam se pridružio Maksima Romi i što me čeka moj prvi izazov u evropskoj košarci. Za mene ovo predstavlja važan korak u karijeri i uzbudljiv izazov, jer sam odmah osetio poverenje kluba i ozbiljnu ambiciju koja stoji iza ovog projekta. Igranje na najvišem nivou u NBA ligi me tera da ovde svaki dan donosim pobednički mentalitet, liderstvo i jak tempo. Takmičenje u Seriji A i Evrokupu donosi to da možemo da izgradimo nešto veliko i borimo se za trofeje u Evropi. Rim je kultni grad i ovde jedva čekam da počnem da treniram sa ekipom, kako bi saznao naš mentalitet, a mi pobeđivali u utakmicama", rekao je novajlija Maksima Rome.
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Sve je manje-više poznato o Aronu Holideju. Potiče iz košarkaške porodice, pohađao je prestižni UCLA, da bi na draftu 2018. bio izabran kao 23. pik od Indijana Pejsersa. U NBA karavanu branio je boje Vašingtona, Finiksa, Atlante i Hjustona, dok mu CV-ju stoji da je odigrao 505 utakmica u ligaškom delu i u proseku beležio 6,4 poena, 1,5 skokova i 1,9 asistencija.
Maksima Roma je ovako nastavila sa formiranjem igračkog kadra. Od ranije je poznato da je klub sklopio dogovore sa veteranom Mirom Bilanom, nekadašnjim igračem Zenita Zevijerom Munom, te bivšim članovima Dubaija i Cedevita Olimpije Metom Rajanom i Brintonom Lemarom. Tu je još reprezentativac Britanije Karl Vitli, kao i trenutno jedini Italijan na rosteru Đovani Veronezi.
Zna se da će ekipu sa klupe predvoditi Mateo koteli, doskorašnji šef struke Breše, dok će Maksima Roma u Evrokupu za rivale u grupnoj fazi imati Turk Telekom, Kluž, Tenerife, Veneciju, Šiauljaj, London Lajonse i Frankfurt.