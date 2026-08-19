Hetafe na oprezu: Protiv Partizana nema opuštanja ni na sekund, mnogo toga je na kocki

„Utakmica protiv Alavesa je potpuno iza nas. Analizirali smo je, korigovali greške i sada smo usmereni isključivo na dvomeč protiv Partizana, što je za nas od vitalnog značaja. Njih vidim kao ekipu u dobroj formi, veoma entuzijastičnu, izuzetno motivisanu. Biće to težak dvomeč, kao što i mora biti, pošto su oni već prošli nekoliko kvalifikacionih kola. I oni su neverovatno uzbuđeni zbog svega, ovo je i njima velika prilika. Partizan je veoma dinamična ekipa, direktan tim, ekipa koja je već pokazala jako dobru formu u kvalifikacijama i zato će ovo biti složen meč. Ali, veoma smo uzbuđeni, to smo mogli da vidimo juče na druženju sa našim navijačima, koji treba da znaju da će ekipa dati apsolutno sve da prođe ovu kvalifikacionu rundu“, pričao je Bordalas.

Za Hetafe ovo je istorijska šansa da se posle šest godina nađe u ligaškoj fazi nekog evropskog kupa.

„Ovo je sjajna prilika, daje nam ogroman elan. Nemamo vremena za gubljenje, naš cilj u ovim kvalifikacijama mora da bude najviši mogući. Jutros sam rekao igračima da ova prilika ne dolazi svake godine. Za klub kao što je Hetafe prošlo je dosta godina od poslednje Lige Evrope. Dakle, ovo je velika prilika za sve nas kao profesionalce, to je ono za čim čeznemo, čemu težimo i radimo svakog dana da bismo imali ovu sjajnu priliku. Moramo da je iskoristimo“.