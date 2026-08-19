Junajted i Baleba - dogovor najzad na pomolu!

Karlos Baleba već neko vreme oporavlja se od povrede ligamenata skočnog zgloba. Problem ne smatra ozbiljnim, niti se očekuje da će ga dugoročno odvojiti od terena, tako da je Junajted krenuo u odlučnu akciju. Ono što je zanimljivo, posrnuli velikan odustao je od Brazilca Edersona iz Atalante zbog 'spornog zdravstvenog kartona', iako je igrač bio spreman da započne pripreme, dok je Balebu spreman da čeka, još i da plati znatno više zan njega.

Renoviranje veznog reda bilo je u fokusu sportskog sektora Mančester junajteda ovog leta. Podsetimo, ekipu su već pojačali Juri Tilemans i Andrej Santos za zbirno blizu 100.000.000 evra, a Baleba je očito alternativa za Eliota Andersona, koji se dovodio u vezu sa Đavolima pre nego što je odlučio da se prikloni 'plavom mančesterskom carstvu'.

Ornštajn navodi da je povratak staroj meti isforsirao menadžer Majkl Kerik, kome se dopada to što je Kamerunac levonog i što bi mogao da uskoči i na poziciju levog beka po potrebi...