Junajted i Baleba - dogovor najzad na pomolu!
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 11:59
Đavoli poslali Brajtonu ozbiljnu ponudu
Mančester junajted nije odustao ni posle godinu dana, Mančester junajted i dalje želi Karlosa Balebu (22) i sve čini kako bi ga doveo na Old Traford do kraja avgusta. Sinoć smo imali neku vrstu najave novog napada na kamerunskog vezistu, a evo jutros stižu konkretne informacije sa Ostrva: Đavoli su ponudili 60.000.000 funti, iliti oko 70.000.000 evra, plus bonuse (blizu 6.000.000 evra) za igrača kog imaju na radaru više od godinu dana.
Kako navodi The Athletic, odnosno njegov vodeći transfer-insajder Dejvid Ornštajn, Brajton nije u potpunosti zadovoljan ponudom, međutim kako želi da proda Balebu, pozitivno je odgovorio je upit iz Mančestera. Prema navodima istog izvora, trenutno sve tri strane rade na postizanju dogovora, pa se očekuje da posao bude zaključen u narednih desetak dana.
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Karlos Baleba već neko vreme oporavlja se od povrede ligamenata skočnog zgloba. Problem ne smatra ozbiljnim, niti se očekuje da će ga dugoročno odvojiti od terena, tako da je Junajted krenuo u odlučnu akciju. Ono što je zanimljivo, posrnuli velikan odustao je od Brazilca Edersona iz Atalante zbog 'spornog zdravstvenog kartona', iako je igrač bio spreman da započne pripreme, dok je Balebu spreman da čeka, još i da plati znatno više zan njega.
Renoviranje veznog reda bilo je u fokusu sportskog sektora Mančester junajteda ovog leta. Podsetimo, ekipu su već pojačali Juri Tilemans i Andrej Santos za zbirno blizu 100.000.000 evra, a Baleba je očito alternativa za Eliota Andersona, koji se dovodio u vezu sa Đavolima pre nego što je odlučio da se prikloni 'plavom mančesterskom carstvu'.
Ornštajn navodi da je povratak staroj meti isforsirao menadžer Majkl Kerik, kome se dopada to što je Kamerunac levonog i što bi mogao da uskoči i na poziciju levog beka po potrebi...
Karlos Baleba stigao je u Brajton iz Lila u leto 2023. godine i zabeležio 112 nastupa za klub sa južne obale. Prošle sezone ukupno je odigrao 35 utakmica, propustivši nekoliko zbog učešća na Afričkom kupu nacija. Bila je to dosta teška godina za ovog momka. Nije bio na nivou iz prve dve premijerligaške sezone, o čemu govori i činjenica da je zamenjen na čak 15 mečeva, od čega u nekoliko navrata na poluvremenu. Čini se neospornim da su mu interesovanje Mančester junajteda, te dugi i neuspešni pregovori između klubova prošlog leta poremetili fokus, što se u velikoj meri odrazilo na njegovu formu.
Tokom prošle godine, kad je Balebina cena bila na vrhuncu, Junajted je pokušao da ga dobije sa 75.000.000 funti. Brajton je tada potraživao preko 100.000.000. Sada je situacija ipak nešto drukčija. Igrač izlazi iz povrede, iza njega je lošija sezona i Mančester to želi da iskoristi.