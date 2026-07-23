Vasko kontrom u finišu izbegao poraz u Medeljinu
Vreme čitanja: 3min | čet. 23.07.26. | 02:19
Brazilski tim remizirao na gostovanju s Independijenteom
Kopa Sudamerikana ušla je u drugu fazu. Vreme je za plej-of koji vodi do osmine finala takmičenja, a već u ovoj rundi imaćemo priliku da vidimo neka velika imena tamošnjeg fudbala.
Jedno od takvih je i Vasko de Gama, koji je istorijski gledano daleko veći klub od Independijentea iz Medeljina, ali brazilski predstavnik nije uspeo da slavi na gostovanju Independijenteu u Medeljinu u prvoj utakmici. Istina, posle svega što smo videli, a bilo je sadržajno. možda je nerešen ishod - 2:2 i najpravedniji.
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U revanšu će sve biti otvoreno, ali mora da se prizna da je večeras i te kako imalo šta da se vidi. Mogao je ovaj meč da ode i na jednu i na drugu stranu, pogotovo ako se uzme u obzir da smo videli po jedan autogol za obe ekipe. Mada, je vrlo upitno koliko je Kuesta "zaslužan" da se drugo vođstvo Independijenta pripiše njemu, ali o tome malo kasnije.
I statistički gledano remi je ovde najpravedniji ishod, jer su parametri praktično istovetni. Vasko je imao za četiri posto više lopte u svojim nogama i po jedan udarac više na gol i u okvir, ali u današnjem fudbalu to nije mnogo značajno.
Nije delovalo kao da će u Medeljinu mreže čak četiri puta da se tresu. Dugo se ništa naročito nije dešavalo, a onda praktično pred veliki odmor usledio je pravi šok za Vasko i euforija za domaćina. Independijente je došao do vođstva u četvrtom minutu nadoknade nakon što je mladi Hon Montano pogodio mrežu.
Ipak, kako je ova prednost došla, tako je i otišla.
Nastavak utakmice praktično nije ni počeo, a Vasko je već uspeo da poravna. Vasko je krenuo s centra, povukao loptu po levoj strani, a onda je usledio oštar centaršut po zemlji i nespretna reakcija Hoakina Varele, koji je praktično zakucao loptu u sopstvenu mrežu.
Sada dolazimo do situacije iz 72. minuta. Independijente krenuo je u napad. Neko od igrača gostiju šutirao, ali je pokušaj izblokiran. Međutim lopta do Montana, koji je snažno šutirao i pogodio Kuestu, a udarac na kraju završio u mreži. Činilo se da je Vasko na kolenima i da ne može da se spasi poraza, a onda je u 86. minutu pukla kontra gostiju, koju je za konačnih - 2:2 u pogodak pretvorio Klaudio Spineli.
KOPA SUDAMERIKANA – PLEJ-OF ZA OSMINU FINALA (PRVI MEČEVI)
Sreda
Nasional – Tigre 0:3 (0:2)
/Elijas 2, Ruso 45+4, Kabrera 90/
Universidad Sentral – Santos 1:4 (0:1)
/Ruiz 87 – Bontempo 35, Menino 57, Tasijano 67, Roni 84/
Independijente Medeljin - Vasko da Gama 2:2
/Montano 45+4, Kuesta 72 (ag) - Varela 46 (ag), Spineli 86/
Četvrtak
02.30: (3,30) Sporting Kristal (3,40) Bragantino (2,20)
02.30: (1,35) Lanus (4,90) Siensijano (9,50)
23.55: (1,65) Bolivar (3,70) Gremio (5,60)
Petak
02.30: (1,35) Santa Fe (4,60) Karakas (10,5)
02.30: (1,27) Boka Juniors (5,60) O’Higins (12,0)
***kvote su podložne promenama