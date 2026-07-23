Vasko kontrom u finišu izbegao poraz u Medeljinu

Jedno od takvih je i Vasko de Gama, koji je istorijski gledano daleko veći klub od Independijentea iz Medeljina, ali brazilski predstavnik nije uspeo da slavi na gostovanju Independijenteu u Medeljinu u prvoj utakmici. Istina, posle svega što smo videli, a bilo je sadržajno. možda je nerešen ishod - 2:2 i najpravedniji.

Kopa Sudamerikana ušla je u drugu fazu. Vreme je za plej-of koji vodi do osmine finala takmičenja, a već u ovoj rundi imaćemo priliku da vidimo neka velika imena tamošnjeg fudbala.

U revanšu će sve biti otvoreno, ali mora da se prizna da je večeras i te kako imalo šta da se vidi. Mogao je ovaj meč da ode i na jednu i na drugu stranu, pogotovo ako se uzme u obzir da smo videli po jedan autogol za obe ekipe. Mada, je vrlo upitno koliko je Kuesta "zaslužan" da se drugo vođstvo Independijenta pripiše njemu, ali o tome malo kasnije. I statistički gledano remi je ovde najpravedniji ishod, jer su parametri praktično istovetni. Vasko je imao za četiri posto više lopte u svojim nogama i po jedan udarac više na gol i u okvir, ali u današnjem fudbalu to nije mnogo značajno.

Nije delovalo kao da će u Medeljinu mreže čak četiri puta da se tresu. Dugo se ništa naročito nije dešavalo, a onda praktično pred veliki odmor usledio je pravi šok za Vasko i euforija za domaćina. Independijente je došao do vođstva u četvrtom minutu nadoknade nakon što je mladi Hon Montano pogodio mrežu. Ipak, kako je ova prednost došla, tako je i otišla.