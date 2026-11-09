Navaro objašnjava Teodosiću: Miloše, razumeš da takvih igrača više nema...

Zato je u razgovoru za španski radio "Tirando a fallar" objasnio kako je sarađivati sa Teodosićem . "Ponekad je veoma zabavno, kada vidi neke stvari pita: Šta radi ovaj? Onda mu ja kažem: Miloše, znaš da više nema igrača kao što si ti, razumeš? On i dalje ima tu viziju košarke iz ugla igrača i to mnogo pomaže. Nije isto raditi u Unikahi četiri godine gde su igrači ostavili ego po strani, i nositi se sa afirmisanim evroligaškim imenima koja razmišljaju o višemilionskim ugovorima. U tom pogledu Teodosić ti pruža perspektivu do koje bi sam teško došao, jer poznaje kako funkcionišu njihove glave" , kaže trener crveno-belih.

Nije mala stvar kada je sportski direktor ekipe jedna takva igračka živa legenda u vidu Miloša Teodosića . Jedan od najboljih evropskih plejmejkera 21. veka, igračku karijeru završio je u Crvenoj zvezdi i posle male pauze, seo je u fotelju i napravio Ibonu Navaru ekipu za ovu sezonu. Zajedno su sklopili tim, koji je sada na skoru 7-3 u Evroligi i igra stvarno sjajno.

Kristijan Koloko stigao je kao veliko pojačanje za centarsku liniju i učvrstio je odmah reket crveno-belih. Čekao se rasplet u NBA ligi za dovođenje takvog pojačanja.

"Koloko nam pomaže mnogo. Hteli smo da sačekamo opciju iz NBA, pratio sam ga tokom leta i saznao da je stabilan, porodičan čovek. Njegov dolazak ima ogroman uticaj. Inteligentan je, ima radne navike iz NBA lige, a njegova sama pojava na parketu ume da zastraši protivnike. Igra vrhunsku odbranu, a izuzetno je koristan i u napadu". MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Uči srpski jezik i privikava se na košarkašku atmosferu u Srbiji, kao i život u našoj državi.

"Učim svaki dan pomalo preko aplikacije, mada mogu u restoranu da naručim hranu. Doduše, svi me savetuju da ne učim srpski! Bivši igrači i treneri koji su radili ovde rekli su mi: Ibone, bolje je da ništa ne razumeš, ne čitaš i ne slušaš. Kada sam video koliko ima podkasta, debata i televizijskih emisija gde svi analiziraju i kritikuju, shvatio sam savet. Ne razumem ništa dok ne čujem Đoan Penjaroja ili Ibon Navaro, tek tada shvatim da govore o meni, pa je možda zaista bolje da ništa ne razumem", našalio se Navaro.

Prisetio se i fotografije iz beogradskog autobusa, kada se vozio gradskim prevozom.

"Dobro, to jeste tema bila ovde, ali moram da kažem da u Beogradu stvari nisu predaleko, možeš da završiš za pola sata šta treba, recimo da odeš do centra i slično. Bilo je to u septembru, išao sam na večeru sa Božom Maljkovićem i odlučio sam da se vratim autobusom. Kada sam ušao u bus, stigla mi je poruka od PR-a kluba koji me pitao da li sam u autobusu, kada sam mu potvrdio, rekao mi je da ću sutra da budem na naslovnim stranama u novinama". Na kraju je stvarno završio u novinama.

"Mislio sam da se šali, ali mi je sutradan pokazao naslovnu stranu jednih novina na kojoj sam bio. Šta god da u Beogradu uradi trener Crvene zvezde ili trener Partizana, to je tema. Moj prijatelj Đoan Penjaroja je išao da jede sa porodicom u jednom restoranu i onda je osvanula njegova slika negde sa tog ručka. Razumem i to, ovde je drugačiji svet".

Objasnili su mu da ne nosi crno-belu majicu.

"Pokazuju dosta poštovanja zaista. Ovde je drugačije nego u Malagi što je bilo. Gde god da odeš neko priđe, pita za fotografiju i slično. Sećam se da sam išao do 'IKEE' da kupim nešto i nosio sam neku crno-belu majicu. Došao sam do parkinga i tu mi je prišao jedan čovek i rekao da je jedan od direktora u klubu i da je već kontaktirao marketing da mi srede odeću, da ne mogu da idem u crno-beloj majici. To je rivalitet koji ide do ekstrema. Bar u košarci, jer je u fudbalu drugačije, tamo je Zvezda dominantnija od Partizana. Dopada mi se poštovanje koje postoji u Beogradu prema trenerima, navijači Partizana pokazuju poštovanje prema meni, iako treniram večitog rivala". Voditelj mu je rekao da zna da bi navijači Crvene zvezde pre izgubili osam utakmica, nego jedan derbi.

"Da, da, apsolutno. Bez pogovora, ne mogu to da ti opišem. Dva-tri dana pre derbija ne možeš da izađeš na ulicu, jer ako izađeš neko će da ti priđe i da ti kaže nešto, da moli da dobiješ derbi, da objasni zašto je to važno i zašto neće moći da izdrže provokacije ako izgube. Ima možda tih navijača koji bi pre da bude skor 1-9, ako dobiješ Partizan, verovatno slično razmišljaju i navijači Partizana da je situacija suprotna".